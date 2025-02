¿Qué piensa la familia de Bianca Censori a su polémico atuendo en los Grammy?

Tras la polémica aparición de Bianca Censori en la alfombra roja de los premios Grammy, la familia de la modelo australiana y esposa de Kanye West habló sobre el impactante atuendo de su hija.

Al ser abordada el Daily Mail Australia para conocer su opinión sobre el atrevido look de su hija, Alexandra Censori se mostró evasiva sobre el tema.

“Nosotros solo somos personas normales, viviendo nuestras vidas en privado lo mejor que podemos”, dijo sobre la polémica. “No tengo nada que decir sobre Bianca, gracias”, agregó.

Por su parte, la hermana de la modelo, Angelina Censori, parece apoyar a Bianca, pues compartió una foto del look su hermana en los Grammy en sus redes sociales.

El domingo, Bianca Censori acompañó a Kanye West a la gala de los Grammy. En su paso por la alfombra roja de los premios, la modelo sorprendió al lucir un vestido transparente que dejaba al descubierto su cuerpo desnudo.

Bianca llegó un con gran abrigo negro cubriéndola que dejó caer detrás de ella mientras posaba de espalda a los fotógrafos antes de girarse y posar de frente.

Polémica por los atrevidos looks de Bianca Censori

Aunque este es el look más atrevido que luce Bianca Censori, la modelo es conocida por los reveladores atuendos que suele lucir.

El año pasado, Bianca causó polémica por acudir a un restaurante en Los Ángeles junto a Kanye con un look muy atrevido: un short color crema con un diminuto bikini plateado, que apenas cubría sus senos.

De acuerdo con el Daily Mail, el atrevido atuendo de Censori causo tanta controversia, que un grupo de propietarios de restaurantes manifestaron su intención de prohibirle la entrada a la modelo y al rapero.

“Si soy el dueño de cualquier establecimiento que ellos intenten entrar, les diré que, por respeto a mis clientes, no se les permite la entrada”, expresó uno de los dueños de restaurantes al citado medio. “Yo no los tendría en mi restaurante. Es totalmente inapropiado y no es un buen modelo para los niños. ¿Qué les pasa?”, agregó otro.

Según el Daily Mail, otros dueños de restaurantes indicaron que la única manera de que se les permita ingresar así vestido es si reservan todo el establecimiento. “Ningún dueño de restaurante respetable o gerente debería permitirles entrar con ella vestida así a menos que, de antemano, paguen para reservar todo el restaurante para que sea su propio lugar privado mientras estén allí”, indicó al diario.

Seguir leyendo:

· Kanye West dice que Bianca Censori es “la persona más buscada en Google en el planeta Tierra”

· Kanye West pierde contrato de $20 millones por polémica de Bianca Censori en los Grammy

· Kanye West y su esposa Bianca Censori vistos en Tokio desmintiendo rumores de separación