Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 6 al 12 de febrero

Gilberto Santa Rosa en el Youtube

El salsero Gilberto Santa Rosa, también conocido como El Caballero de la Salsa, trae su más reciente gira al teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), donde presentará sus éxitos y temas de “Debut y segunda tanda Vol. II”, su álbum más reciente. Viernes 7 de febrero a las 8 pm. Boletos desde $129. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Festival en el Japanese Museum

El Japanese American National Museum (100 N. Central Ave., Los Angeles) celebra el aniversario 20 de Discover Nikkei, un sitio web que une a los japoneses y a sus descendientes que han creado comunidades alrededor del mundo. El festejo incluye una feria comunitaria (esta es gratuita), talleres con historia de familias, un panel con japoneses que viven en distintas partes del mundo y una recepción. Sábado 8 de febrero de 12 a 7:30 pm. Boletos desde $5. Informes janm.org.

Charla en el Natural History Museum

El Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) será la sede del panel How Can Our World Rethink Climate Mobility?, que abordará el cambio climático y la movilidad humana. Estará moderado por Simón Romero, corresponsal del New York Times en Los Angeles, y participan expertos en estos temas. Hoy jueves 6 de febrero de 7 a 9:30 pm. Entrada gratuita con previa reservación. Informes nhm.org.

Foto: Archivo Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinión

The Gift en el Music Center

El Dorothy Chandler Pavilion del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) presenta la experiencia inmersiva The Gift con LeVar Burton, un cuarto de lectura lleno de música que explora lo que podemos aprender de nosotros y de los demás observando las estrellas. Sábado 8 de febrero de 6:30 a 9:30 pm. Entrada gratuita con reservación. Informes pst.art/en/events/the-gift.

Personas mayores gratis en el Safari Park

El San Diego Zoo Safari Park (15500 San Pasqual Valley Rd., Escondido) abrirá sus puertas todo este mes a las personas mayores de 65 años para que disfruten del zoológico gratis. Los visitantes solo deben presentar una identificación que certifique su edad. Vigente todo el mes de febrero. Informes sdzsafaripark.org.

Foto: Tony Gregorich

Ballet Alonzo en el Segerstrom

El Alonzo King Lines Ballet se presentará en el Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr.,

Costa Mesa) con un show que rendirá tributo a Alice Coltrane, líder espiritual, compositora, pianista y arpista. Viernes 7 de febrero a las 7:30 pm. Boletos desde $44. Informes scfta.org.

Foto: Segerstrom Center

Lady and the Tramp en El Capitán

La cinta clásica de Disney, Lady and the Tramp, se presentará en el teatro El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) por tiempo limitado. Los asistentes pueden tomarse fotos frente a un telón alusivo a la memorable cinta. De hoy 6 de febrero al 9 de febrero. Funciones 10 am, 1, 4 y 7 pm. Boletos $12. informes elcapitantheatre.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

The Merry Wives en el Muck

The Merry Wives of Windsor es una banda de folclor de doce miembros con base en Pasadena. Mezclan música folclórica de las islas británicas y de América. Ofrecerán un show en The Muckenthaler Cultural Center (1201 W. Malvern Ave., Fullerton). Con repertorio de piezas originales irlandesas interpretadas con instrumentos folclóricos. Hoy jueves 6 de febrero a las 7:30 pm. Boletos desde $20. Informes themuck.org.