Billie Eilish y Ariana Grande expresan su deseo de hacer una colaboración musical

Billie Eilish y Ariana Grande se conocieron hace tiempo, pero no habían tenido oportunidad de platicar durante largo rato. Ellas fueron invitadas a una proyección de la película “Wicked”, y una equivocación provocó que ambas expresaran su deseo de colaborar próximamente.

Para el evento, Eilish fue seleccionada como entrevistadora y no podía disimular sus nervios, ya que es gran fan de Grande, a quien le dijo: “En muchas ocasiones he hecho comentarios como: ‘Dios, amo muchísimo a Ariana’. Y solía llamarte ‘Ari’ con mi hermano. Y él decía: ‘No la llames ‘Ari’. No la conoces'”.

En la recta final de la entrevista, Billie se equivocó y dijo: “Tengo algunas canciones más. Ok, algunas canciones más”, lo cual causó furor entre los asistentes, que llegaron a gritar: “Un dueto”. Ella, apenada, agregó: “¿Canciones? ¿Dije canciones? Oh, Dios mío, quise decir preguntas. Estoy de gira, amigos. Acostumbro decir eso”.

Ariana estuvo de acuerdo con la idea de trabajar juntas: “Necesitamos hacer eso. Somos buenas para eso, pero ella tiene shows que hacer. Por ahora estamos descansando”. Billie se mostró entusiasmada y le dijo: “Es verdad. Aunque sí quiero hacer eso, yo también”.

Billie Eilish estuvo nominada al premio Grammy por su álbum Hit Me Hard And Soft, mientras que Ariana compitió con su disco Eternal Sunshine. La intérprete de “Bad Guy” le dijo a la protagonista de “Wicked” que es su fan desde que tenía 11 años: “En 2014 veía tus entrevistas en YouTube y escribía comentarios con el nombre de “Team Ari”. He visto “Wicked” tres veces, y luego veía todas tus fotos tomadas por paparazzis. Recuerdo que cuando me enteré a través de Internet que habías conseguido el trabajo en “Wicked”, estaba como: ‘Justamente quería a esta persona’. Ni siquiera te conocía entonces. Estoy muy emocionada”.

