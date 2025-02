Un hombre compra el último billete de lotería de la tienda y esto ganó

En México se le denomina a los últimos artículos de alguna tienda como huerfanitos. Un hombre compró los últimos tres billetes y uno de ellos, al parecer el último de los últimos, fue el que le dio un gran premio. Aquí te contamos su historia.

Un hombre de Maryland compró el último billete de lotería de una tienda y terminó ganando un impresionante premio de $50,000 dólares. Cuando pareciera que ya no vale la pena o que ya no hay esperanza, uno nunca sabe lo que te guarda un último intento, y esto no solo aplica en la lotería.

El hombre, residente de Brooklyn Park, siempre ha seguido una estrategia particular cuando se trata de comprar billetes de lotería. En lugar de comprar solo uno, él prefiere adquirir varios para aumentar sus probabilidades de ganar.

Con esta táctica, visitó la tienda 7-Eleven en Brooklyn Park, donde observó que solo quedaban tres billetes de la lotería “Cash”. Los compró.

“Vi que en el rollo solo quedaban unos pocos boletos, así que compré los tres”, les dijo a los funcionarios de la Lotería de Maryland. “Escaneé los dos primeros; no eran ganadores, ¡pero ese tercer boleto sí lo era!”.

En un principio, ese tercer boleto lo puso en un escáner defectuoso y apareció un mensaje de error. Luego probó con otro escáner y el mensaje esta vez decía: “Vaya a la lotería”. Esto lo motivó a raspar su boleto para descubrir que había ganado $50,000 dólares.

“Estaba muy emocionada, pero todavía no estaba segura”, dijo la ganadora. “Así que volví adentro para que la cajera lo revisara”.

Al llegar a casa, el hombre decidió pedirle a su esposa que revisara el billete. “Ella miró el billete y dijo: ‘No’ y lo tiró a un lado”, recordó.

Sin embargo, él insistió y le pidió que lo revisara de nuevo. Al hacerlo, se dio cuenta de que el billete realmente tenía el premio de $50,000 dólares.

El afortunado ganador ha comentado que tiene planes para utilizar el dinero en mejoras para su hogar, un objetivo que probablemente hará que su premio sea aún más significativo para él y su familia.

