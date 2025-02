Video: Pasajeros de un avión sometieron a un hombre que intentó romper ventana en pleno vuelo

En un vuelo de Frointer Airlines que viajaba de Houston a Denver se presentó un fuerte incidente cuando llevaba apenas unos 20 minutos de haber despegado: un hombre trató de romper el vidrio de una de las ventanas a puñetazos.

Los hechos quedaron grabados por el celular de uno de los pasajeros. En él, se aprecia cómo un hombre golpea el asiento que estaba delante de él y enseguida la ventana del avión.

Según narran los testigos a la policía, el hombre intentó hablar con una mujer que estaba en la fila frente a él, pero ella no respondió. Entonces comenzó a golpear el asiento y la ventanilla.

Una de las pasajeras, Victoria Clark, narró que “la dama que estaba delante de los caballeros pidió cambiar de asiento y, justo cuando lo hizo, él empezó a patearlo profusamente y a golpear la ventana”, dijo.

El hombre “gritaba en varios idiomas, golpeaba la ventanilla, se recostaba y trataba de sacarla de una patada”, narró otro de los pasajeros.

“¡Que no me toques, no me toques!”, gritaba en español. Los golpes a la ventana fueron tan fuertes, que el plexiglás que la cubría se rompió. Había grietas en ella y la sangre del pasajero estaba en el vidrio.

Los asistentes de vuelo usaron el intercomunicador para ver si había algún miembro de la policía a bordo, según narraron a ABC13.

“Era muy agresivo. Lo levanté y lo puse en el suelo. Hicieron falta un par de hombres para ponerle los brazos detrás y asegurarlo”, dijo el pasajero Tanner Phillips, quien había servido en el ejército.

Entre él y varias personas intentaron someter al hombre. Para hacerlo, usaron agujetas, bridas y todo lo que tuvieron a la mano.

Finalmente lo lograron y el hombre se mantuvo inmovilizado durante el resto del vuelo, que concluyó sin ningún otro contratiempo.

“Había muchas mujeres y niños en el vuelo, obviamente, así que solo quería ayudar en todo lo que pudiera. Pusimos nuestras manos sobre él y pudimos asegurarlo. Alguien tenía bridas y otra persona se quitó el cordón de la bota y nos ayudó”, narró Phillips.

El Departamento de Policía fue llamado a la Terminal Road para un control de bienestar en el Aeropuerto George Bush, donde aterrizó el avión.

Por su parte, la aerolínea decidió no levantar cargos en contra del hombre, por lo que se desconoce qué sucedió con él.

“Te preguntas sobre la presión del aire y, cuando estés aterrizando, si va a estallar la ventana o algo así”, dijo Charlotte Jones, abuela de Victoria Clark.

Ella pidió una “mejor seguridad a bordo, tal vez un alguacil aéreo y entrenamiento de los auxiliares de vuelo para calmar la situación. Quiero decir, pareció que pasó una eternidad hasta que alguien llegó a este hombre”.

Este incidente de aviación es el último de varios que destacaron en la última semana, incluyendo la colisión de un avión y un helicóptero en Washington DC, el avión médico que se estrelló en Filadelfia, los dos aviones que chocaron en la pista del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma y el avión que se incendió antes de despegar en Houston.

