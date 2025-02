Anuncian marcha contra deportaciones de Trump

Frente a la tienda Walmart de la ciudad de South Gate, cientos de estudiantes de secundarias anunciaron que se unirán a la marcha contra las políticas antiinmigrantes de la administración Trump, que se celebrará el domingo 9 de marzo en el centro de Los Ángeles.

“Vine a levantar la voz por la gente inmigrante que tiene miedo a Trump y al ICE (Servicio de Migración y Aduanas) que no nos dejan en paz”, dijo Isaías, un estudiante de 14 años de raíces hondureñas que participó en el mitin en el que se anunció la demostración contra Trump el mes que entra.

“Vivimos con terror a salir de la casa y cuando lo hacemos, vamos rezando para que podamos regresar y sigamos unidos como familia”, comentó.

Isaías, un joven estudiante de secundaría se une a la voces contra las políticas antiinmigrantes de Trump. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Hijo de inmigrantes indocumentados, reveló que uno de sus mayores miedos es que la migra lo vaya a separar de sus padres.

“Le rezo a Dios todos los días para que esto no le pase a mi familia ni a nadie más. Nadie lo merece. ¡Dios es grande!”, exclamó el muchacho.

En tanto, Emily y Lizeth, dos amigas, estudiantes de secundaria también menores de edad, llegaron en representación de sus padres a la manifestación.

“No está bien lo que el gobierno de Trump está haciendo. No tiene corazón. No debe separar familias. Toda mi raza trabaja mucho. Estamos con miedo. No podemos salir a ninguna parte”, dijeron casi a coro las jovencitas de 15 años.

Muchos jóvenes estudiantes de secundarias de las ciudades de Bell y SouthGate se unirán a la marcha del 9 de marzo. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

La marcha se tiene planeada para el domingo 9 de marzo. El punto de reunión será la esquina de las calles Olympic y Broadway, a partir de las 11 de la mañana; y el plan es llegar hasta el Ayuntamiento de Los Ángeles.

“Vamos a marchar unidos, de manera ordenada y con mucha disciplina, llevando dos demandas: alto a las redadas; y reforma migratoria”, dijo Juan José Gutiérrez, líder de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes.

“No olvidemos que la inmigración indocumentada no se puede resolver nada más con medidas punitivas como lo quiere hacer este gobierno sino que tiene que haber una reforma migratoria que saque a la gente del hoyo en el que hemos estado sumidos por casi 40 años”.

Dijo que el presidente Trump va a tener que asumir la responsabilidad de ponerse a la altura del momento histórico e impulsar una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía.

“Los jóvenes han salido a las calles porque son una de las generaciones que han crecido viendo y compartiendo la angustia de sus padres de no tener una solución a la falta de caminos para obtener la residencia y la ciudadanía”.

Enfatizó que aunque estos muchachos son ciudadanos, les ha tocado vivir casi casi como indocumentados porque crecieron amamantando la angustia de sus padres, pero ahora que están siendo amenazados, ya se cansaron y han emitido un basta colectivo, saliendo a las calles a manifestarse.

“Yo llamo a estos muchachos ciudadanos estadounidenses, hijos de indocumentados, la generación de la angustia, lo cual no es justo en un país que se ostenta de democrático y respetuoso. Ellos son el futuro de esta nación, pero se les trata como esclavos modernos”.

La movilización planeada para marzo es en respuesta a las muchas órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump que han desembocado en arrestos y deportaciones masivas a lo largo del país.

La comunidad ha respondido con marchas, manifestaciones y protestas en muchas ciudades y estados.

Beatriz Bartolo, una inmigrante de Guerrero, México, preocupada por las políticas de Trump. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Beatriz Bartolo, una inmigrante de Guerrero, México de 54 años, quien emigró a Los Ángeles a los 17 años, dijo que las políticas del presidente Trump son una injusticia

“Desde que llegué a este país, he cuidado niños estadounidenses. Aprendí a hablar inglés gracias a mi trabajo como niñera. Se me hace demasiado ilógico que no nos quieran dar una reforma migratoria”, dijo Beatriz, quien aseguró que cruzó la frontera para ayudar a su familia en México, y ha trabajado muy duro.

Dedicada en la actualidad al comercio, señaló que no ha podido obtener un estatus migratorio, por lo que ante la llegada de Trump, tiene mucho miedo de ser separada de sus hijos.

“Qué nos ganamos ahora después de tantos años de trabajo, qué nos corran, qué nos estemos escondiendo de migración”.

Por esta razón, dijo que el 9 de marzo estará en la marcha contra las redadas y arrestos de Trump.

Rosa Teodosio, una madre inmigrante mexicana participará en la marcha del 9 de marzo. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Rosa Teodosio, una madre inmigrante, dijo que ella quiere una reforma migratoria para quedarse en este país al lado de sus tres hijos.

“Estoy aquí para pelear por mis derechos. He trabajado muy fuerte para merecer una legalización. Y me da mucho gusto que estos muchachos se vengan a manifestar y alzar sus voces por sus padres que están asustados por toda esta situación”.

Hizo ver que a diferencia del primer mandato de Trump, está más preocupada ahora porque hay mucha intimidación hacia los inmigrantes.

“Nos quieren callados y que no salgamos a las calles a pelear por nuestros derechos, pero si nos unimos nos van a poder callarnos”, dijo Rosa, quien emigró hace 23 años de la ciudad de México a Los Ángeles, y se gana la vida como trabajadora doméstica.

Lupita Guadabache, exdiputada migrante se suma a la marcha del 9 de marzo. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

La exdiputada migrante por Zacatecas, Lupita Adabache vino desde Burbank a sumarse a la organización de la Marcha del 9 de marzo.

“Por un lado espero que Trump sea justo y apruebe una amnistía. Esperemos que así sea”, dijo optimista.

A sus 80 años, Estela se sumará a la marcha del 9 de marzo. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

A sus 80 años, Esthela está más allá del miedo. “Llevo en este país 20 años y no le tengo ningún temor a Trump, pero entiendo que muchos inmigrantes le guardan pavor. Me voy a sumar a la marcha del 9 de mayo para ayudar a levantarles el ánimo y decirles que no todos los estadounidenses son como Trump”.

Algunos de los jóvenes que participarán en la marcha del 9 de mayo, se manifestaron afuera de la tienda Walmart. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

La manifestación se realizó a las afueras de la tienda WaltMart de la ciudad de South Gate debido a que es una de las muchas corporaciones que apoyaron la campaña de Trump para la presidencia de Estados Unidos, según dijo Juan José Gutiérrez.