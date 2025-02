Carlos Rivera hace una emotiva confesión sobre el nacimiento de su hijo

Carlos Rivera se encuentra en una de las etapas más plenas de su vida, pues ha logrado alcanzar varias de sus metas a nivel profesional y personal. Y fue justamente este último ámbito sobre el que el cantante mexicano habló en una entrevista reciente, haciendo alusión a su faceta como esposo y papá. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En su visita reciente al foro del programa “Despierta América”, el artista multipremiado decidió pronunciarse sobre el nacimiento de su hijo León y el emotivo detalle que tuvo con su esposa en plena sala de parto.

Preso por la emoción de debutar como papá, Carlos Rivera no pudo evitar entonar la canción “Te esperaba” ante la mirada atónita del personal médico y de la propia Cynthia Rodríguez.

Además, el mexicano compartió que el equipo de médicos aseguró que este tema es uno de sus favoritos para crear un ambiente agradable en los alumbramientos, por lo que se trató de una agradable sorpresa.

Otro de los detalles que Rivera compartió con los conductores del matutino fue la dinámica familiar que ha adoptado junto a la conductora y su pequeño como resultado de su apretada agenda. Al respecto, indicó que para él es un privilegio que ambos lo acompañen en cada uno de sus proyectos, pues esto resulta en que pueda formar parte de los momentos importantes en la vida de su hijo.

“Me gusta mucho que me acompañen. De hecho, el bebé ya hasta conoce más países que yo. A él León, le encanta cantar, entonces me ve y empieza solito a cantar, lo hace con la música. Poder ver crecer a mi hijo, es una de las cosas más hermosas que me ha tocado vivir“, declaró ante las cámaras.

Seguir leyendo:

• Carlos Rivera destapa la causa por la que no muestra a su hijo en redes

• Carlos Rivera recuerda a su papá con emotivo mensaje

• Carlos Rivera se conmueve hasta las lágrimas al cantarle a la madre fallecida de una fan | VIDEO