Cómo aliviar el dolor causado por las venas varicosas

Medidas de cuidado personal para aliviar la inflamación y las molestias, o cuando sea necesario, cirugía

Elevar las piernas es una manera de mejorar la circulación cuando se tienen venas varicosas.

By Hallie Levine

Las venas varicosas o várices, que afectan a aproximadamente a un tercio de los adultos, se ven abultadas, inflamadas y torcidas. También pueden ser “fuente de dolor y molestia, especialmente si estás de pie o caminando durante largos períodos de tiempo”, dice Cassius Chaar, MD, cirujano vascular de Yale Medicine en New Haven, Connecticut.

En casos graves, pueden causar problemas más serios, como úlceras (heridas abiertas) en las piernas o, según un estudio, coágulos en las venas profundas de las piernas.

Las varices tienden a ser más comunes con la edad, la falta de ejercicio y cuando se pasa mucho tiempo sentado, así como en las personas con sobrepeso. Se producen cuando las paredes y válvulas de las venas se deterioran, lo que puede provocar que la sangre, que normalmente fluye hacia el corazón, se acumule en las venas o incluso fluya en sentido contrario. Esto, a su vez, puede hacer que las venas se hagan más grandes y se deformen.

Si tus varices no son dolorosas o no te molesta su apariencia, está bien ignorarlas, aunque es recomendable elevar las piernas y hacer ejercicio regularmente.

Pero si la forma en que se ven te molesta o si te causan dolor, es importante tomar las medidas adecuadas para aliviar tu malestar.

Cómo tratar las venas varicosas tu mismo

Si tienes poco o ningún dolor, las siguientes medidas pueden aliviar las molestias y la inflamación, y prevenir que los malestares empeoren, dice Chaar. Todas estas medidas mejoran la circulación en la sangre.

• Eleva las piernas. Levanta las piernas por encima del nivel del corazón durante unos 30 minutos, 3 o 4 veces al día, apoyándolas sobre almohadas o contra una pared. Esto puede mejorar el flujo sanguíneo y reducir la inflamación de las piernas.

• Haz ejercicio. Cualquier actividad aeróbica debería aumentar la circulación de la sangre hacia a las venas, dice William Shutze, MD, cirujano vascular en Texas Vascular Associates en Plano y secretario de la Sociedad de Cirugía Vascular. Caminar puede ser especialmente beneficioso, ya que activa los músculos de la pantorrilla y ayuda a que la sangre de las varices regrese al corazón. Mover los pies hacia arriba y hacia abajo o pararse de puntitas varias veces durante el día también puede ayudar. Nadar puede ser un buen ejercicio, dice Chaar, ya que posiciona tus piernas al nivel del corazón.

• Considera usar medias de compresión. Estas aplican una presión suave en las piernas, mejorando el flujo sanguíneo a través de las venas. Puedes comprarlas sin receta médica en farmacias, tiendas de suministros quirúrgicos o en línea. Están disponibles en modelos hasta la rodilla, el muslo o como pantimedias. “Las medias hasta la rodilla suelen ser suficientes para la mayoría de las personas”, dice Shutze.

Cuándo consultar a un cirujano

Si tienes mucho dolor , inflamación considerable o decoloración de la piel, consulta a un cirujano vascular. Ellos pueden evaluar cómo están funcionando las válvulas en las venas de tus piernas para mantener la sangre fluyendo al corazón. Es probable que te recomienden que uses medias de compresión de grado médico, hechas a la medida para tus piernas.

Para aquellas personas con sobrepeso o con piernas muy hinchadas, el cirujano también puede recomendar una bomba de compresión, una manga de plástico que se pone en la parte de abajo de las piernas durante varias horas al día y que aplica mayor presión que las medias. Para las úlceras en la piel, los vendajes de compresión con receta médica pueden ayudar a sanar.

Si has intentado los consejos anteriores y sigues sintiéndote incómodo, tienes úlceras en la piel que no sanan o tu piel muestra señales de daño, es posible que necesites una ablación de venas, dice Shutze. En algunos casos, el cirujano puede recomendar una intervención como esta de forma “superficial” de inmediato.

La ablación de venas, se realiza con anestesia local y generalmente en el consultorio de un cirujano o en el centro ambulatorio de un hospital, y utiliza láseres, energía de radiofrecuencia o un dispositivo mecánico para cerrar las venas varicosas, dirigiendo el flujo de sangre a otras venas de las piernas. Si se realiza por razones médicas, Medicare generalmente cubre el procedimiento.

“Aproximadamente para la mitad de los casos, ese es todo el tratamiento que necesitan para que los síntomas mejoren”, dice Shutze. Pero la ablación no eliminará las venas varicosas. Para eso, se necesita realizar una escleroterapia, un procedimiento en el consultorio en el que un cirujano inyecta una sustancia llamada esclerosante en las venas para eliminarlas. Debido a que esto se considera cosmético, generalmente no está cubierto por Medicare. Los costos varían según varios factores, como el lugar donde vives.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de septiembre del 2024 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.