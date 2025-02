Trump afirma que indocumentados reciben Seguro Social, ¿es cierto?

El presidente Donald Trump afirmó que depurará el sistema de Seguro Social y acusó que hay inmigrantes indocumentados que reciben estos beneficios, pero estas personas no tienen tal privilegio, según la ley estadounidense, conformado por diversos estudios.

“Tenemos inmigrantes ilegales que reciben la Seguridad Social y vamos a averiguar quiénes son y los sacaremos de allí”, dijo Trump en la Casa Blanca. “Tenemos inmigrantes ilegales y tenemos otros programas de Medicare, hemos encontrado a mucha gente mala, mucha gente que no debería estar en el programa y que fue incluida en California”.

El mandatario republicano parece confundir los programas federales con aquellos en estados que pudieran otorgar algún tipo de ayuda a indocumentados, como en California, de los pocos estados que han impulsado leyes a favor de estos no ciudadano, a través de programas como Medi-Cal, similar a Medicaid, pero estatal, sin fondos federales.

“Vienen, muchos de ellos, vienen de California”, dijo Trump. “No vamos a tolerar eso, así que vamos a fortalecer nuestra Seguridad Social, etcétera”.

Durante la reunión con el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, el mandatario estadounidense fue cuestionado sobre posibles cambios al sistema de Seguro Social, sobre el cual dijo que no haría modificaciones, aunque insistió en los inmigrantes indocumentados.

“Tenemos gente que no debería estar en el programa, y ​​tenemos que eliminar a la mayoría de ellos, o muchos de ellos hasta ahora han sido inmigrantes ilegales, ni siquiera deberían estar en el país”, afirmó Trump.

¿En qué casos un inmigrante puede tener Seguro Social?

Un inmigrante indocumentado no puede solicitar un número de Seguro Social, porque debe demostrar su estancia legal en el país, ya sea a través de una Green Card o siendo ciudadano naturalizado.

Sin embargo, según el propio sistema de Seguro Social, hay algunos grupos de inmigrantes a quienes se les otorga el beneficio, pero deben cumplir algunos requisitos avalados por la ley.

“Un no ciudadano (también llamado ‘extranjero’ para fines de inmigración) puede ser elegible para el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) si cumple con los requisitos de las leyes para no ciudadanos que entraron en vigencia el 22 de agosto de 1996”, indica la Administración de Seguridad Social (SSA, en inglés).

Cada caso se evalúa en forma independiente, pero hay siete categorías que incluyen a gente con Green Card, refugiados, asilados, gente con algún ‘parole’ o perdón a la deportación, gente con un ingreso condicionado, cubanos protegidos bajo una ley de 1980.

Incluso las personas que lograron en un tribunal que su deportación fuera suspendida provisionalmente podrían ser elegibles al Seguro Social.

“La deportación se está reteniendo bajo la Sección 243(h) de la INA, tal como estaba vigente antes del 1 de abril de 1997; o la remoción se está reteniendo bajo la Sección 241(b)(3) de la INA”, indican las reglas, en referencia a una decisión de un juez luego de que un inmigrante demuestra que su vida peligra si es deportado o es perseguido por sus creencias religiosas o filiación política.

Los ‘Dreamers’ bajo el programa de DACA también tienen un número de Seguro Social, igual que la gente con TPS, bajo las reglas federales.

¿Y los inmigrantes indocumentados?

El Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) confirmó que los inmigrantes indocumentados, aunque no tengan un número de Seguro Social, aportan a ese sistema y a programas de salud, pero no reciben beneficios, ya que no tienen un estatus legal en el país.

“Los inmigrantes indocumentados pagaron $96,700 millones en impuestos federales, estatales y locales en 2022. La mayor parte de esa cantidad, $59,400 millones, se pagó al Gobierno federal, mientras que los $37,300 millones restantes se pagaron a los gobiernos estatales y locales”, indica el reporte.

El ITEP agrega que, en promedio, cada indocumentado habría pagado $8,889 dólares en 2022.

“En otras palabras, por cada millón de inmigrantes indocumentados que residen en el país, los servicios públicos reciben $8,900 millones en ingresos fiscales adicionales”, señala el reporte. “Más de un tercio de los dólares de impuestos pagados por los inmigrantes indocumentados se destinan a impuestos sobre la nómina destinados a financiar programas a los que estos trabajadores tienen prohibido acceder“.

En 2022, agrega el reporte, los inmigrantes indocumentados pagaron $25,700 millones de dólares en impuestos de la Seguridad Social, $6,400 millones de dólares en impuestos de Medicare y $1,800 millones de dólares en impuestos del seguro de desempleo.

A nivel estatal y local, los pagos varían a través de impuestos sobre las ventas y los impuestos especiales que gravan sus compras y sobre la propiedad.

En agosto pasado, la Oficina del Inspector del Sistema de SSA indicó que alrededor de $72,000 millones de dólares se ha pagado incorrectamente en Seguro Social, pero su informe no destaca a los inmigrantes como un problema.

