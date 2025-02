¿José Ron estrena romance? El actor responde

En medio del éxito alcanzado con el melodrama ” Papás por conveniencia”, y en la que comparte créditos con Ariadne Díaz, el actor José Ron se ha visto envuelto en una ola de especulaciones sobre su situación sentimental. Por esta razón, no pudo evitar los cuestionamientos con respecto a un supuesto romance con la histrionisa Lizy Martínez. ¿Qué dijo al respecto? Aquí te lo contamos.

Siempre dispuesto a sincerarse ante los medios, el protagonista de historias como “La Desalmada” y “La Mujer del Vendaval” afirmó que se encuentra en una de las mejores etapas de su vida: “Estoy muy bien, muy tranquilo, muy agradecido por la gente que me rodea y todo muy bien”, expresó.

Y aunque el galán de telenovelas intentó no dar muchos detalles, no pasó mucho tiempo antes de que el nombre de Lizy Martínez saliera a relucir dentro de la conversación.

“Tenemos muy bonita química”, comentó ante los medios de comunicación. “Es muy guapa y todo. Todo muy bien”, agregó ante la pregunta directa por parte de un reportero sobre su estatus amoroso.

“Es una mujer muy guapa y tenemos mucha química, aparte compartimos el amor por la música. Creo que también eso es algo especial de los dos“, recalcó ex también influencer.

A pesar de la insistencia, José Ron decidió dejar su respuesta sobre un presunto romance con la famosa abierta a la interpretación con un breve, pero contundente mensaje.

“Saben que no me gusta mucho hablar de esto, pero estoy en un momento muy en paz de mi vida y agradecido con la gente que me rodea y feliz. Yo estoy con mucha paz y me siento creo que en uno de los mejores momentos de mi vida en todos los sentidos“, dijo para finalizar.

