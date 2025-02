‘Vamos solo por criminales’, afirma agente de la DEA en Los Ángeles 

Como una manera para reducir la tensión y el miedo generado por la dura aplicación de las leyes de inmigración bajo la administración del presidente Donald Trump, Matthew W. Allen, el agente especial a cargo de la DEA Los Ángeles aclara que la participación de la agencia se centra particularmente en los inmigrantes i involucrados en la distribución de narcóticos.

En exclusiva para La Opinión, Allen enfatiza que la misión de la DEA sigue siendo la misma: mantener las drogas peligrosas fuera de las calles.

Aunque autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) brindan información esporádica, al 31 de enero habían arrestado a 5,863 personas. De ese total, 4,581 individuos corresponden a detenciones presentadas.

Un inmigrante detenido es una persona que está en custodia del gobierno mientras se determina su estatus migratorio.

Matthew W. Allen, agente especial de la DEA de LA. Crédito: Cortesía

Los inmigrantes detenidos pueden ser indocumentados, tener una visa vencida, una orden final de deportación o estar buscando asilo. Hasta ahora, ICE no ha informado sobre el destino final tanto de personas arrestadas como quienes están en calidad de detenidas. Tampoco han dado a conocer quienes tenían historial delictivo.

Sin embargo, el agente especial de la DEA, Matthew W. Allen, destaca que las autoridades van detrás de quienes han cometido delitos graves como distribución de fentanilo, metanfetamina y cocaína.

“Es un logro sacar a los traficantes de drogas en las calles”, dijo Allen. “Quiero asegurar al público que nuestros esfuerzos no están dirigidos a personas inocentes sino a delincuentes”.

Esta es la entrevista:

L.O.: Hace algunos días, ustedes publicaron fotografías en su cuenta de X, dando a conocer que estaban cooperando con sus compañeros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de inmigración. ¿Cuáles son específicamente las actividades en que sus agentes están participando?

Matthew W. Allen: “Básicamente, esta es obviamente una prioridad del gobierno de Estados Unidos y como las diferentes herramientas del gobierno y agencias lo harán. Estar involucrado en una especie de esfuerzo gubernamental completo. Sin embargo, ya sabes, para cada agencia en particular será diferente. Para todos los involucrados, para la DEA, de quien es la única [agencia] por quien puedo hablar, lo que estamos haciendo es continuar haciendo el trabajo que siempre hemos hecho: tratando de mantener las drogas peligrosas fuera de las calles y fuera del alcance de nuestros ciudadanos.

Y, lo estamos haciendo al continuar trabajando en los casos en los que siempre hemos trabajado. Hay una prioridad en los casos que ahora involucran a criminales que están aquí ilegalmente, involucrados en la distribución de narcóticos e importación de drogas Estados Unidos. Pero sí, sigue siendo la misma misión que siempre hemos tenido”.

L.O.: Y, del total de personas que han sido arrestadas, ¿Tiene usted una idea general de cuántas personas arrestadas son inmigrantes que no tenían un récord criminal? ¿Cuál es el porcentaje de arrestados por distribuir sustancias ilegales?

Matthew W. Allen: “No puedo comentar cuántas personas que han sido detenidas o arrestadas hasta ahora tienen esos cargos, porque habrá otras agencias involucradas en eso. Por ejemplo, si HSI [Investigaciones de Seguridad Nacional] sale y arresta a un individuo por un cargo de narcóticos, y lo arresta, no tendría conocimiento de eso”.

“Realmente, nosotros continuaremos con lo de siempre y trabajando en casos de narcóticos. En eso no hay ningún secreto. Hay una prioridad en este tipo de cosas. No estamos abriendo nuevos casos. Sólo estamos viendo los casos que ya tenemos de personas que están aquí ilegalmente y están involucradas en el tráfico de narcóticos. A esos son los que nosotros vamos a perseguir”.

L.O: ¿Cuáles son los delitos serios en los que se están enfocando y que presuntamente han cometido los inmigrantes?

Matthew W. Allen: “Lo que estamos viendo es gente involucrada en la distribución de fentanilo, metanfetamina, cocaína, prácticamente cualquier tipo de droga que se pueda imaginar. Vemos desde el tráfico a gran escala y la incautación de fentanilo hasta, también trabajamos en investigaciones, justo cuando alguien está vendiendo fentanilo a personas desprevenidas y hay una muerte como resultado de eso. Hay muchísimas cosas por ahí que son muy peligrosas.

L.O.: A los criminales que atrapan ¿tienen que deportarlos a México, Europa, África, Asia?

Matthew W. Allen: “Honestamente, es lo mismo que hacía cuando era responsable de llevar a cualquier tipo de traficante de drogas fuera de las calles. Sentía que habíamos dado un paso más para mantener seguro al público estadounidense. Ese es realmente nuestro trabajo al final del día.

Y en cierto modo, en mi experiencia personal, sé que la abrumadora mayoría de las personas que conoces vienen que aquí [a Estados Unidos] lo hacen para tener una vida mejor, para encontrar más seguridad para ellos y sus familias.

Creo que, probablemente no quieren que sus familias estén cerca de este tipo de personas que usted conoce que venden drogas y distribuyen fentanilo o metanfetamina. Usted lo haría, sin importar si eres ciudadano o no, porque si estás consumiendo drogas, y estás poniendo este veneno en las calles de Estados Unidos, entonces me siento bien por derrotarte. Usted sabe que, cuando arrestamos a estos criminales han sido enviados de regreso a México, Centroamérica o Sudamérica u otro país”.

L.O.; ¿Y ustedes se aseguran de que esos criminales que arrestan en Estados Unidos sean encarcelados en sus países de origen, a causa de su peligrosidad?

Matthew W. Allen:“Sí, creo que existe un mecanismo para eso. Eso estaría más en el ámbito de ICE y HSI. Una vez que hayamos terminado con los cargos y hayan sido fichados por cargos de drogas, la deportación realmente está fuera de nuestras manos., pero sí, creo que existe un mecanismo para alertar a las autoridades sobre el individuo que regresa a su país, de qué se le acusa, qué ha hecho y de qué ha sido condenado”.

L.O.: Entonces, ¿Cuál es la participación de ustedes en los esfuerzos de aplicación de las leyes de inmigración? ¿Continuará por los próximos cuatro años?

Matthew W. Allen: “Ahora se está poniendo mucho énfasis en eso, y todo el mundo habla de que es una prioridad. Creo que, a largo plazo lo que van a ver, al menos desde la DEA, es que participaremos en el curso normal de nuestros negocios, simplemente por la naturaleza misma de lo que hacemos, que es investigar a los narcotraficantes que viven ilegalmente en el país, y que obviamente van a enfrentar las consecuencias de sus actos”.

Vamos a continuar haciendo lo nuestro, aunque probablemente se aplicarán más estrictas las leyes de inmigración”.

L.O.: Eso le costaría millones de dólares al presupuesto de la DEA que quizás no tienen ¿O no? La solicitud de presupuesto para el año fiscal 2024 para la DEA asciende a $2,661 millones, lo que representa un aumento del 3.8 por ciento con respecto al año fiscal 2023.

Matthew W. Allen: “No puedo comentar qué es lo que viene en el futuro, porque no nos han dicho nada sobre el futuro. De lo único que puedo hablar es de lo que está pasando ahora. Mi preocupación, mi prioridad, es lo que siempre ha sido, es tener a mis agentes investigando delitos de drogas, a través de nuestro curso normal de acción.

Nos encontraremos con situaciones en las que participemos en el asunto de la “inmigración”, entre comillas. Nosotros estamos en el asunto de las drogas.”.

Un mensaje de esperanza: “Yo también soy padre”

Al agente Matthew W. Allen se le leyó la carta de un niño de nueve años de una escuela intermedia de Los Ángeles, donde manifestaba el terror mental que vive, ante la incertidumbre de saber el futuro de su padre, en caso de ser arrestado por agentes de ICE, en su trabajo o en alguna autopista, ¿Cuál es su opinión?

Matthew W. Allen: “Como ser humano, como padre, es difícil no leerlas y que te arranquen el corazón, porque lo peor del mundo es imaginar niños así de asustados. Yo también soy padre, y diría que esto no es lo que está sucediendo. Eso no es posible. Eso no es lo que está pasando”.

“Las personas que ves en las noticias todas las noches, teniendo interacciones con ICE o con la DEA, son personas que están documentadas como criminales.

Y no me refiero a los criminales sólo por su presencia en Estados Unidos. Me refiero a que cometieron delitos penales como robo, agresión sexual, tráfico de estupefacientes, cosas de esa naturaleza.

Esas son las personas a las que se dirige [el operativo de arresto]. Esas son las personas que conoce mi gente, los agentes de la DEA que están en la calle. Esas son las personas a las que persiguen, a quienes trafican drogas.

Entonces, lo que no está sucediendo en este momento es que la gente sea detenida y confrontada por agentes del gobierno y simplemente sacada de la calle. No he visto evidencia de eso. Sólo he visto operaciones o misiones que van tras los criminales”.

L.O.: Entonces, ¿puede asegurar que gente inocente no ha sido sacada de este país?

Matthew W. Allen: “Simplemente repetiría lo que dije antes, y diría que, en mi experiencia, creo que tengo una perspectiva única al respecto, porque mi esposa nació en México. Mis hijos son mitad mexicanos. Yo también viví en México durante un par de años. Así que definitivamente no me describiría como antipático en absoluto.

Según mi experiencia, diría que la mayoría de las personas que conozco que han emigrado a este país o a otro lugar son buenas personas que buscan una vida mejor para ellos y tener seguridad para criar a sus familias”.

Y mi mensaje sería: estamos tratando de brindar seguridad a todos en los Estados Unidos, incluidos ellos [los inmigrantes]”.

Matthew W. Allen es el Agente Especial a Cargo (SAC) de la División de Campo de Los Ángeles (LAFD) y supervisa todas las operaciones de la DEA en los condados de Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara, San Luis Obispo, Riverside, San Bernardino y Orange, así como los estados de Nevada y Hawái y los territorios estadounidenses de Guam y Saipán.