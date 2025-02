Evaluna le dedicó un romántico mensaje a Camilo por su quinto aniversario de bodas

Camilo y Evaluna están de aniversario. Este fin de semana, la pareja celebró cinco años de casados en los que han construido una familia juntos.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Ricardo Montaner le dedicó un conmovedor mensaje a Camilo por su aniversario. “5 años contigo @camilo. No lo puedo creer. Me siento la más afortuna del mundo”, comenzó Evaluna.

La también cantante compartió un carrusel con fotos de su boda con Camilo en 2020 para recordar su día especial.

“Ese día me desperté muy temprano después de una noche de dormir poco por la emoción que sentía. Salí con mi café a ver toda la decoración y recorrer cada lugar y cada momento que sucedería de nuestra boda. Fue la última vez que me desperté en una cama que no compartía contigo”, recordó Evaluna.

Para finalizar su mensaje, Evaluna expresó lo agradecida que se sentía por haber encontrado a alguien como Camilo y dijo que desea que sus hijas encuentren a alguien que las ame tanto.

“Esta mañana cuando Indi se despertó le conté que estábamos de aniversario y le dije que yo deseaba que algún día ella encontrara a alguien que la ame como su papá me ama a mí. Me dio llanto porque de verdad no puedo creer lo amada que me siento”, aseguró.

“Sigo sintiendo mariposas por ti. Gracias por siempre buscarme los pies cuando dormimos. Te amo más que nunca”, finalizó la cantante.

Recientemente, Camilo y Evaluna anunciaron que para celebrar su quinto aniversario de matrimonio renovarán sus votos en una ceremonia especial en Guatemala en febrero.

¿Cómo Camilo y Evaluna lidian con las diferencias en su relación?

En un video en su canal de YouTube, Camilo y Evaluna compartieron algunas reflexiones sobre su relación y contaron cómo lidian con las diferencias en su relación: aceptándolas.

“Tenemos muchas diferencias, es más, creo que Evaluna y yo somos diametralmente opuestos, tenemos un montón de cosas que tenemos en común, como espiritualmente, pero en personalidades, somos opuestos”, contó Camilo.

Pese a las diferencias, la pareja de artistas aseguró que sus diferencias es lo que los hace disfrutar mucho más su relación. No intentan cambiarlas, se aceptan tal y cómo son.

“Nosotros aprendimos algo, yo soy yo y tú eres tú, yo no vine a cambiarte a ti, ni tú a mí”, dijo Camilo. “No se resuelven, sino que se aceptan y pa’ delante. Es buscar en ti cómo celebrar las diferencias del otro, imagínate un mundo sin diferencias”, agregó Evaluna.

Camilo dijo que, en lugar de cambiar al otro, lo mejor es cambiar cosas de ti mismo. “Lo primero es aceptar la diferencia del otro e incluso celebrarla y disfrutarla, es muy importante que, en vez de intentar cambiar algo en el otro, sacar cosas en ti, sacar tiempo para transformar cosas en ti, para preguntar, ¿qué cosas tengo yo para mejorar? Esas preguntas internas hacen que una relación florezca un montón”, aseguró.

