Kanye West desactiva su cuenta en X, tras publicar mensajes antisemitas

Kanye West publicó hace unos días en X (antes Twitter) unos polémicos tuits en los que arremetía en contra de la comunidad judía, denominándose como “nazi”. Ahora la cuenta del rapero en esa red social ya está desactivada, pero antes de eso compartió un controvertido mensaje.

Kanye West da a conocer a cuánto ascienden sus ganancias

West (también conocido como Ye) escribió un tuit en el que mencionó a Elon Musk (el dueño y director ejecutivo de la empresa de tecnología X Corp.): “Estoy saliendo de Twitter. Agradezco a Elon por permitirme desahogarme. Ha sido muy catártico utilizar el mundo como caja de resonancia. Fue como un viaje de ayahuasca. Los amo a todos ustedes que me brindaron la energía y la atención. Para conectarnos nuevamente. Buenas tardes y buenas noches”.

Kanye West publica un largo mensaje criticando la marca Adidas

A lo largo de una semana el rapero ha causado polémica debido a varias acciones: acudió a la alfombra roja de la entrega de los premios Grammy acompañado de su esposa Bianca Censori, quien usó un minivestido transparente; luego reveló que tiene autismo y que dejó de tomar su medicamento para el trastorno bipolar, pues dijo que estaba mal diagnosticado. Posteriormente expresó apoyo a Sean “Diddy” Combs, quien permanece en prisión por muchas acusaciones de supuesto abuso sexual.

Musk ya publicó un mensaje al respecto, pero no comentó acerca de los tuits antisemitas, sino las consecuencias de compartir fotos explícitas en X. Un usuario de esa red social llamado Joey Mannarino escribió: “Kanye West podría ser la primera persona a la que apoyaré para que se le expulse de X. No porque no crea en la libertad de expresión, sino porque está publicando pornografía literal”.

Elon respondió el tuit de Mannarino, confirmando que el rapero ya no está en X: “Dado lo que publicó, su cuenta ahora está clasificada como NSFW (No segura para el trabajo). Ya no debería aparecerte eso”.

La noche del domingo, durante el Super Bowl, se transmitió un comercial en el que Kanye West promociona su línea de ropa Yeezy. En uno de sus últimos tuits él también criticó a Taylor Swift, quien fue captada bailando y cantando el tema “Not Like Us” de Kendrick Lamar durante el espectáculo del medio tiempo. “Si se trata de cultura… ¿por qué dejamos que Taylor Swift aparezca en la TV cantando una canción sobre derribar a un hombre negro?”

