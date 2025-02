Líderes proinmigrantes: ‘No es momento de entrar en pánico’

Según datos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en los últimos 30 días se ha detenido a más de 200,000 personas presuntamente indocumentadas en todo el país; y al menos 8,000 han sido deportadas.

La mayoría de los arrestos han sido de América del Sur y Centroamérica, pero los datos del ICE muestran un número significativo de detenciones de indios, chinos y rusos.

El ICE ha recibido instrucciones de detener entre 1,200 y 1,500 personas por día.

Durante la videoconferencia: “ICE está tocando. ¿Cuáles son tus derechos?”organizado por Ethnic Media Services, defensores de los inmigrantes hablaron de cómo los inmigrantes pueden protegerse cuando los agentes del ICE aparezcan en sus casas, lugares de trabajo y hasta en las escuelas.

“Este no es el momento de entrar en pánico sino de reconocer que como personas indocumentadas en Estados Unidos, tienen protecciones constitucionales, especialmente la protección de permanecer en silencio, y libres de cateos ilegales”, dijo Amanda Alvarado-Ford, abogada en migración del Immigration Institute del área de la bahía de San Francisco.

Señaló que el Departamento de Seguridad Nacional ha ampliado su capacidad para ejecutar las deportaciones expeditas, lo que significa que la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas tiene el derecho de deportar rápidamente a los no ciudadanos que son indocumentados o que han cometido fraude al hablar con un oficial de migración.

“Con la deportación acelerada, alguien puede ser expulsado del país en tan solo un día, pero si eres indocumentado y has estado más de dos años en Estados Unidos, tienes derecho a una audiencia”.

Afirmó que es muy importante guardar documentos clave en un lugar seguro donde no solo tú sino tus seres queridos sepan cómo acceder a ellos, para que puedas presentarlos a un juez de inmigración si lo necesitas.

“Las personas indocumentadas que hayan presentado una solicitud de asilo, de una visa U para sobrevivientes de delitos, trata; o para VAWA que comprende a las víctimas de abuso doméstico por parte de un cónyuge o residente permanente legal, deben guardar una copia de ese aviso de recibo, en las fotos de su teléfono, para tenerlo en caso de ser arrestado por ICE y necesite explicar que tiene un proceso pendiente”.

Sostuvo que un derecho muy importante es permanecer en silencio en un arresto.

“Podemos hacer valer ese derecho de una manera respetuosa para evitar cualquier dureza indebida por parte de un agente del ICE”.

Y enfatizó que tienen derecho a no abrir la puerta sin una orden judicial firmada por un juez.

“Muchas veces, el ICE presenta un documento firmado por un oficial de inmigración, pero no por un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos. Así que debemos pedir ver esa orden, haciendo que la deslicen por debajo de la puerta o que la muestren a través de una ventana”.

Dijo que una vez que se dan cuenta que la orden de cateo no está firmada por un juez, deben decirle al oficial del ICE, que les gustaría que se fueran de su casa, y que tienen derecho a mantenerse en silencio y hablar con un abogado.

“Es el momento para decir que tienen miedo de regresar a su país de origen, y en especial si han estado más de dos años, cuentan con el derecho a una audiencia con un juez de migración”.

Expuso que el ICE solo tiene derecho a los espacios públicos de un lugar de trabajo, pero no a ingresar a las oficinas privadas con puertas.

“Yo alentaría a todos nosotros en nuestros espacios de trabajo, a colocar carteles claros sobre cuál es el espacio público y cuál es el área privada donde solo pueden ingresar los empleados”.

Mencionó que si los agentes del ICE no cumple con la orden judicial firmada por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, pueden pedirles que se vayan y asegurarse de que no realicen registros o incautaciones ilegales de personas en el trabajo.

Arrestos en escuelas

Viridiana Carrizales, fundadora de la organización ImmSchools, relató que una de las primeras cosas que aprendió cuando vino a este país como niña indocumentada a los 11 años, fue que la escuelas no eran seguras ni para ella ni sus padres.

“Cuando estaba en el último año de secundaria, le dije a mi consejero escolar que no tenía un número de seguro social, y él llamó a inmigración para ver cómo podían conseguirme uno”.

Así fue como se encontró hablando con un funcionario de inmigración en la oficina del consejero de su escuela secundaria.

“Comencé esta organización hace ocho años porque nunca ningún niño debería tener miedo de los lugares que se supone que los protegen”.

Dijo que todo lo que está pasando ahora no es nuevo ni la primera vez que ocurre.

“Los cambios recientes en las políticas han causado mucho miedo y los padres inmigrantes se están preguntando si deben o no llevar a sus hijos a la escuela”.

Mencionó que algunos padres ya han retirado a sus hijos de la escuela. “Así que esto es alarmante y es perjudicial. Si no tenemos niños que asistan a la escuela, todos perdemos y nos vemos afectados”.

Precisó que en este momento hay aproximadamente 5.5 millones de niños desde el jardín de infantes hasta el grado 12 que son indocumentados o que residen con un padre indocumentado.

“Estos millones de familias se preguntan y tratan de verificar con sus escuelas si deben llevar a sus hijos o no, y si es seguro o no que tomen el autobús escolar”.

Por lo tanto, mencionó que están tratando de asegurarse de informar a los educadores y a los padres de familia sobre los derechos legales que tienen los estudiantes independientemente de su estatus migratorio.

Bajo una decisión de 1982, bajo la Constitución, los niños tienen derecho a las escuelas del kinder al grado 12.

“Una escuela no puede preguntarle a un padre, ¿es usted indocumentado? ¿Su hijo es indocumentado? Eso va en contra de la ley de inmigración y es una violación de los derechos de nuestros estudiantes”.

Pero destacó que cualquier información que un padre comparte con una escuela, está protegida por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA).

“Eso significa que si un agente de inmigración llega a una escuela, no se le puede dar automáticamente información sobre un estudiante, porque tiene que está protegida por FERPA”.

Señaló que muchas escuelas están implementando protocolos, prácticas y políticas a nivel escolar para garantizar que todos en la escuela sepan cuál es el plan y quién está a cargo de hablar e interactuar con los agentes de inmigración.

“Están tratando de evitar cualquier destrucción del aprendizaje de los estudiantes y asegurarse de que sigan siendo seguras aún cuando los arrestos se hayan extendido a las escuelas porque las protecciones siguen vigentes”.

Dijo que algo que sigue diciéndoles a los padres es que traigan a sus hijos a la escuela.

“Sí, estén atentos, estén alertas, estén seguros, pero tráiganlos a la escuela. Porque, en última instancia, vinimos a este país para que nuestros hijos pudieran tener la oportunidad de un futuro mejor en una vida mejor, y todo comienza con la educación”.

Los derechos de los inmigrantes

Al preguntar a Óscar Sarabia Roman, abogado con ACLU Immigrants’ Rights Project si las personas indocumentadas pueden ser detenidas por ICE en las ciudades Santuario, respondió que ICE puede ir a cualquier ciudad para hacer cumplir las leyes federales y arrestar inmigrantes, pero lo que no pueden hacer es pedirles a las policías locales y al sheriff que realicen esas labores ni que les colaboren.

Añadió que a pesar de todas las órdenes ejecutivas y cambios en las políticas hechos por Trump, las protecciones constitucionales siguen vigentes, como la Cuarta y Quinta Enmienda.

“Esto significa que los inmigrantes tienen derecho a permanecer en silencio, a pedir una orden judicial, a no dejar que ICE entre en una casa o en un espacio privado dentro de una escuela de negocios o un hospital a menos que presenten esa orden judicial y no una orden administrativa que no es válida”.

Por lo tanto, enfatizó que es importante tener esto en cuenta y recordarle a las personas, tanto a los ciudadanos como a los no ciudadanos, que hagan valer el derecho.