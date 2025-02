Hamás responde a las amenazas de Trump de desatar un “infierno” si no liberan a rehenes israelíes

Las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de desatar un “infierno” en la Franja de Gaza si no son liberados los rehenes israelíes de aquí al sábado “no hacen más que complicar aún más las cosas”, afirmó este martes un dirigente de Hamás. “Trump debe recordar que hay un acuerdo (de tregua) que ambas partes deben respetar, y que esa es la única forma de hacer regresar a los prisioneros”, declaró a AFP Sami Abu Zuhri. “El lenguaje de las amenazas no tiene ningún valor y no hace más que complicar aún más las cosas“, añadió el dirigente del movimiento islamista palestino, considerado una organización terrorista tanto por Israel como por Estados Unidos o la Unión Europea.

Desde el 19 de enero, y tras más de 15 meses de contienda entre Israel y Hamás, que devastó la Franja de Gaza, rige una frágil tregua entre las dos partes, gracias a la mediación de Qatar y la ayuda de Estados Unidos y Egipto. El lunes, Hamás anunció que posterga la próxima entrega de rehenes, que debía tener lugar el sábado, acusando a Israel de vulnerar la tregua. En este contexto, Trump intervino el lunes con su declaración. “En lo que a mí respecta, si todos los rehenes no son devueltos antes del sábado a las 12 en punto -creo que es una hora apropiada- diría que lo cancelen, no se admiten más apuestas, y que se desate el infierno”, dijo el presidente norteamericano a la prensa en la Casa Blanca.

La ONU pide que no se reanuden las hostilidades

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó hoy a Hamás a continuar con la liberación de rehenes prevista. “Debemos evitar a toda costa la reanudación de las hostilidades en Gaza que llevarían a una inmensa tragedia“, dijo en un comunicado. “Ambas partes deben cumplir plenamente con sus compromisos en el acuerdo de alto el fuego y reanudar las negociaciones en Doha para la segunda fase”, agregó.

Abu Zuhri, reiteró también a Reuters el martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe recordar que la única forma de traer a casa a los prisioneros israelíes es respetar el alto el fuego entre Israel y Hamás.

Muere en cautiverio un anciano israelí, rehén en Gaza

Un anciano israelí tomado como rehén por combatientes de Hamás el 7 de octubre de 2023 fue declarado muerto, informó el martes su kibutz en un comunicado. “Con gran pesar, los miembros del kibutz recibimos esta mañana la noticia del asesinato de nuestro querido amigo Shlomo Mansour, de 86 años, quien fue secuestrado de su casa en el kibutz Kissufim durante el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre”, indicó la comunidad sobre el hombre, nacido en Irak.

El Ejército israelí dijo en un comunicado que la “decisión de confirmar su muerte se basó en inteligencia recogida en los últimos meses”. Mansour, uno de los fundadores del kibutz Kissufim, fue secuestrado de un gallinero durante el ataque de Hamás en el sur de Israel. Su esposa Mazal Mansour, su pareja de 60 años y madre de sus cinco hijos, logró escapar del ataque. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lamentó su muerte. “Shlomo fue uno de los que construyeron el país y uno de los fundadores del kibutz Kisufim”, recordó el mandatario en un mensaje. “Compartimos la tristeza de la familia. No descansaremos ni mantendremos silencio hasta que vuelva a Israel para ser enterrado”, añadió.

