Yuri sale en defensa de Ángela Aguilar tras críticas por su colaboración musical

La icónica cantante Yuri ha dejado claro su apoyo incondicional a Ángela Aguilar, luego de que la joven artista se viera envuelta en una ola de comentarios negativos tras su participación en la nueva versión de “Maldita Primavera”.

El dueto, que forma parte del reciente proyecto musical de Yuri, ha generado opiniones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios han cuestionado la decisión de la veracruzana de incluir a la hija de Pepe Aguilar en esta reinterpretación de su clásico ochentero.

A pesar de la controversia, Yuri no dudó en expresar su satisfacción por el resultado de la colaboración y elogió el profesionalismo de Ángela. “Qué bueno saber que esta versión les está gustando, este nuevo EP solo me ha dado hermosos halagos… Gracias @angela_aguilar_ por tu talento, profesionalismo y dedicación para esta nueva versión de este clásico de esta servidora”, compartió en redes sociales.

Sin embargo, la reacción de algunos internautas no ha sido tan positiva. Varios comentarios criticaron la participación de Ángela, señalando que la cantante no era la opción adecuada para interpretar un tema tan representativo en la carrera de Yuri. Incluso, algunos seguidores de la veracruzana manifestaron su descontento por la eliminación de mensajes negativos en las publicaciones relacionadas con el dueto.

Frente a esta situación, Yuri decidió alzar la voz y defender a su colega en una reciente entrevista. La cantante fue enfática al señalar que las críticas hacia Ángela son injustas y pidió que se detenga el acoso en su contra.

“Es una niña que va para arriba, es una estrella. Será lo que sea y su vida es su vida, yo no soy juez, pero considero que tonta yo si dijera: ‘Ay, es que como tiene tantos problemas no voy a cantar con ella’, perdóname, no, cero. Es un honor cantar con ella, a la pobre Ángela me la traen, pero de un hilo. Ahora que no ha pagado dos vestuarios, ¡ay, pobrecita, ya déjenla en paz!”, declaró en conversación con “Ventaneando”.

Además, Yuri compartió detalles sobre la relación entre Ángela y Christian Nodal, mencionando que el sonorense estuvo presente durante la grabación del video musical y que la pareja se mostró muy unida. Para la intérprete de “La Maldita Primavera”, lo más importante es la música y el talento, dejando en claro que no permitirá que los comentarios negativos influyan en sus decisiones profesionales.

Mientras Yuri pide un alto a las críticas contra Ángela, la controversia en torno a la joven artista continúa.

Sin embargo, el apoyo de figuras como la veracruzana demuestra que, pese a la negatividad en redes, su talento sigue siendo reconocido en la industria musical.

Seguir leyendo:

• ¿Yuri cancela su gira con Cristian Castro? Esto se sabe hasta el momento

• Yuri regresa a Nueva York después de 20 años con un explosivo concierto

• Yuri se dice preocupada por Cristian Castro tras su ruptura con Mariela Sánchez