Mike Tyson no cree que Canelo pelee con Benavídez

La leyenda Mike Tyson piensa que Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón unificado de peso supermediano, podría estar evitando la pelea con David Benavídez y no cree que este enfrentamiento suceda.

En una entrevista con el podcast Come and Talk 2 Me, Tyson expresó que la pelea con Benavídez sería buena para Canelo Álvarez, pero es claro que no quiere enfrentar al Monstruo Mexicano.

“Bueno, no lo sé. Tendríamos que traerlo aquí y preguntárselo. Es una gran pelea para él. ¿No quiere pelear con él? No lo sé, tendríamos que hablar con Canelo sobre eso. Bueno, parece de esa manera para todo el mundo. No va a pelear con ese tipo. No quiere pelear con él”, dijo.

Canelo Álvarez no está interesado en pelear con David Benavídez. Crédito: Rey Del Rio/ Premier Boxing Champions | Cortesía

David Benavídez volvió a desafiar a Canelo Álvarez en sus redes sociales y esto puede deberse al contrato de cuatro peleas que firmó el tapatío con Turki Alalshikh. Aunque dos de ellas están confirmadas (William Scull y Terence Crawford), el mexoamericano podría estar haciendo campaña para ser una de las dos restantes porque Arabia Saudita tiene los recursos para hacer esta megapelea.

Por tres años Benavídez fue el retador oficial y buscó todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca tuvo respuesta. Además, el tapatío puso como condición que la única forma en la que aceptará la pelea es que le ofrecieran una bolsa de $200 millones de dólares (cifra poco realista) y con una cláusula de rehidratación porque considera que el Monstruo Mexicano podría tener ventaja en el peso.

David Benavídez hasta aceptó recibir el mínimo de la bolsa del duelo y que el mexicano se quedara con casi todas las ganancias con la intención de que le diera la oportunidad, pero lo siguió ignorando y se quejó de la forma en la que el mexoamericano pidió el combate.

Ahora que defendió su puesto de retador obligatorio en las 175 libras ante David Morrell Jr., el Monstruo Mexicano aseguró que su intención es unificar los títulos con el ganador de la revancha entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, pero sigue teniendo a Canelo Álvarez en la mira.

David Benavídez volvió a llamar a Canelo Álvarez para una pelea. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, le arrebató el cinturón regular de 175 libras de la AMB a Morrell tras vencerlo por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· David Benavídez reta nuevamente a Canelo en redes sociales

· Bob Arum no descarta que Crawford pueda vencer a Canelo Álvarez

· Turki Alalshikh quiere convencer a Canelo de pelear con Benavídez