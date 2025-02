Sin miedo al despido: Óscar García se centra en las Chivas

El proceso de Óscar García al mando de las Chivas de Guadalajara no ha sido tan sólido. Con un comienzo turbulento, ya comienzan a generarse rumores de disconformidad en el equipo. El estratega español no piensa en una hipotética salida.

“Sí, no he sentido nada diferente que no haya pasado en otro club. Yo trabajo en el día a día pensando a que voy estar toda mi vida en el club. Y es la mentalidad que me ha llevado, pues, a tener la opción de entrenar a grandes clubes, y lo que me ha llevado a entrenar a este club (…) También soy consciente de que nada es perenne, de que no voy a durar toda la vida“, dijo García en rueda de prensa.

En este sentido, Óscar García reconoció que se mantiene en el club con la mentalidad de cumplir su contrato y mantenerse en el equipo. El entrenador español no piensa en que su puesto en el club puede estar en la cuerda floja.

“Hay entrenadores que deciden irse, pero ya te digo, no lo siento así. Trabajo como si fuera a estar toda la vida, es lo que quiero, hay momentos para todo, pero no sufro por si algún día me van a echar porque nos pasa a todos los entrenadores, para qué voy a sufrir si es una cosa antes de comenzar”, explicó.

Finalmente, el estratega europeo aclaró que se centra en mejorar el rendimiento del equipo. Los reportes sobre su posible salida del club y disconformidades de la directiva no los toma en cuenta. Óscar García se ocupa en que las Chivas de Guadalajara mejoren.

“Lo que intento es disfrutar del proceso, ojalá sea largo, que me dejen trabajar, que me dejen hacer las cosas que yo quiero, mi idea de construir un equipo, que es lo que dije, que estamos en un proceso de reconstrucción, y no pierdo el tiempo o me preocupo por estas cosas, me ocupo de entrenar lo mejor posible, que mis jugadores estén lo mejor posible, de competir lo mejor posible”, concluyó.

¿Cómo le ha ido a Óscar García?

Óscar García llegó a las Chivas de Guadalajara en diciembre de 2024. El estratega español tiene un par de meses al mando del Rebaño Sagrado y ha podido dirigir 6 partidos oficiales con el equipo.

El balance de Óscar García es de dos triunfos, dos empates y dos derrotas. En todos estos partidos las Chivas de Guadalajara han encajado ocho goles y han marcado otros ocho tantos. El próximo partido del Rebaño Sagrado es esta noche por la Liga de Campeones de la Concacaf. Las Chivas reciben al Cibao en una serie que está 1-1.

