Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 13 al de febrero

La Arrolladora Banda El Limón en el Youtube

La Arrolladora Banda El Limón estará celebrando a los enamorados con su gira Aquí hay para llevar, que traerá al teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood). El combo liderado por René Camacho interpretará sus más grandes éxitos. Viernes 14 de febrero a las 8 pm. Boletos desde $48. Informes ticketmaster.com.

Foto: Notimex Crédito: Notimex

El adiós a una grande en el Youtube

Artistas como Beatriz Adriana, Graciela Beltrán, Lorenzo de Monteclaro, Juan Valentín y Yesenia Flores participan en el concierto Chelo: El adiós de una grande, que tendrá lugar en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood). Sábado 15 de febrero a las 8 pm. Boletos desde $55. Informes ticketmaster.com.

Foto: AP Crédito: AP

Joaquín Sabina en el Youtube

El cantante español Joaquín Sabina regresa a Estados Unidos para presentar su gira Hola y adiós. Los Angeles será la única parada del intérprete en todo el sur de California. El show será en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood). Domingo 16 de febrero a las 8 pm. Boletos desde $97. Informes ticketmaster.com.

Foto: Notimex Crédito: Notimex

Álex Cuba en Vibrato

Álex Cuba, el cantautor cubano afincado en Canadá, recorre el país con su gira No More Empty Words, y se presentará en el Vibrato Grill Jazz (2930 Beverly Glen Cr. Los Angeles) por una sola noche. Trae bajo el brazo su nuevo sencillo “El día más triste”, del álbum que estrenará en este año. Martes 18 de febrero a las 7:30 pm. Boletos desde $50. Informes vibratogrilljazz.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Nueva exhibición en el museo Petersen

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) inauguró People’s Champ: The Impact of Ken Block, la muestra más extensa de la colección de Block jamás ensamblada. Celebra el legado de una de las figuras de las carreras de autos más legendarias. A partir del sábado 15 de febrero. Entradas desde $12. Informes petersen.org.

Foto: Larry Chen

Día del amor en LACMA

El Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) se pondrá romántico este Día del amor con la celebración Love at LACMA, en la que la DJ Vick Jagger estará amenizando. Habrá cabina para tomarse fotos, karaoke y otras actividades. Viernes 14 de febrero de 3 a 8 pm. Evento gratuito. Informes lacma.org.

Foto: Archivo Crédito: Eduardo Delgado

Nuevo hábitat en el L.A. Zoo

El nuevo hábitat para buitres llamado Cape en el Los Angeles Zoo ( 5333 Zoo Dr., Los Angeles) ya abrió sus puertas en la sección Animals of Africa. El área fue diseñada especialmente para mostrar de nuevo al público a estas impresionantes aves. Boletos desde $17. Informes lazoo.org.

Foto: Jamie Pham

Teatro musical en el The Colony Theatre

Lyle, Lyle, Crocodile: The Musical es una obra en la que Lyle y sus amigos humanos enfrentan sus miedos y encuentran sus voces. Basado en el libro “Lyle, Lyle, Crocodile and The House on East 88th Street”. En el Colony Theatre (555 N. 3rd St., Burbank) los fines de semana del sábado 15 de febrero al 16 de marzo. Recomendado para niños de 5 a 12 años. Boletos desde $34. Informes colonytheatre.org.

Nueva exhibición en la Corey Helford Gallery

La Corey Helford Gallery (571 S. Anderson St. #1, Los Angeles) abrirá esta semana Toys As Art, Art Inspired By Toys: Mattel’s 80th Anniversary Group Exhibition, una muestra en colaboración con Mattel Inc., que invita a los artistas y creadores a reimaginar la propiedad intelectual de la compañía. Participan 80 artistas visionarios de todo el mundo. A partir del sábado 15 de febrero. Entrada gratuita. Informes inner-cityarts.org.