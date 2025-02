Conoce a los nominados en La Casa de los Famosos All-Stars, hoy 13 de febrero

‘La Casa de los Famosos All-Stars’ tiene a nuevos nominados, este 13 de febrero, cinco nuevas estrellas se enfrentan a la placa: Luca, Nacho, Erubey, Alejandra y Valentina.

Esta semana, dos de Fuego se enfrentan a dos de Agua y a una de Tierra. Esta vez, Tierra está más tranquilo, en comparación a la semana anterior y después de haber perdido a uno de sus grandes miembros, Salvador Zerboni.

Durante toda la semana, los habitantes -según se mostró en la gala- estuvieron trabajando en sus estrategias para que más miembros de Fuego subieran a la placa, sin embargo, las cuentas no salieron como esperaban porque Varo Vargas y Rosa Caiafa gozan de la inmunidad.

Confusión entre Agua y Tierra

Mientras que Nacho estaba celebrando porque sus cuentas “salieron perfectas”, Agua y Tierra -al terminal la gala- comenzaron a debatir el porqué su estrategia no dio resultados.

Entre las conversaciones de Agua sugirieron que Paty Navidad no jugó con Tierra, sino con su antiguo equipo Fuego. También especularon que el equipo aliado no cumplió con su promesa y quizás no actuaron como afirmaron que lo harían.

Lupillo Rivera le pidió a su base de fans que “voten por su equipo” y que saquen a quien le estorba y se refirió a Nacho.

Ante las cámaras, el cantante de ‘Grandes Ligas’ le pidió a su fandom que votaran por Luca y por Erubey, al igual que Niurka, quien le pidió a su novio que movilizara a los “bebénius”.

Después de la eliminación de Zerboni, Agua está “confiado” y aseguran que volverán dos de sus nominados. También están optando por la salvación, la cual esta semana recae en Carlos Chávez, ya que se ganó el liderazgo de esta semana.

La segunda jornada de nominación dejó más dudas que respuestas y esto podría generar un clima de desconfianza en la casa, especialmente, para Paty Navidad porque es “la nueva” dentro de Tierra.

Desde este jueves hasta el lunes los televidentes podrán votar por medio de la página web de Telemundo. Solo se puede emitir un voto al día.

