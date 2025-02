La Opinión Hoy: ICE quiere hacer operativos hasta en iglesias, pero líderes religiosos presentan demanda

La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocida por sus siglas en inglés como ICE, ha desatado miedo entre los fieles que acuden a templos religiosos, esto alcanzará la regla de lugares sensibles, la cual impedía operativos en tales espacios y otros, por lo que ahora la oficina migratoria tendrá que enfrentar una demanda.

El reverendo Carlos Malavé, presidente de la Red Nacional Cristiana Latina, uno de los grupos demandantes, reconoció que no puede ahondar en detalles del proceso judicial, pero sí destacó como un hecho sin precedente la cantidad de grupos que se integraron contra ICE y su intención de realizar operativos Incluso en centros religiosos.

La demanda fue presentada ante la Corte de Distritos de Washington D. C. por el Instituto de Defensa y Protección Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, en representación de 27 grupos religiosos.

El reverendo Malavé dijo que han tenido pocos casos sobre intentos de detener a inmigrantes en centros religiosos, pero sí destacó que el anuncio de ICE ha desatado temor entre los feligreses, sobre todo hispanos o de origen latino.

El reverendo indicó que su organización ofrece diversos cursos a sus miembros para que tomen acciones que ayuden a proteger y orientar a sus feligreses y también agregó que el objetivo es ayudar a reducir el temor a través de dar a conocer los derechos civiles.

Farándula

Junto a Clary Castro conversamos sobre la cantante colombiana Shakira, que por fin después de mucho tiempo regresó a los escenarios y ha dado un mensaje muy conmovedor.

“Shakira está de regreso y está con su tour de Las Mujeres Ya No Lloran, obviamente una frase que sale de su canción con Bizarrap, está de regreso, está en Brasil, va a visitar distintas ciudades y países, a lo largo de Latinoamérica y literalmente antes de arrancar compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, en donde básicamente reflexiona sobre el tiempo que lleva preparando este espectáculo, lo lleva contado por meses semanas, días, horas, habla de su compromiso por tratar de dar el mejor de todos los espectáculos, asegura que en efecto no es perfecta y tal y probablemente no sea perfecto, pero está trabajando en vías de alcanzar esa perfección”, dijo Clary Castro.

Agregó que Shakira “habla y reconoce que ha ganado con la experiencia y que justamente esa experiencia, esa madurez, esas cicatrices, esas batallas ganadas y pérdidas, son las que va a llevar al escenario, que es algo que incluso el público va a poder denotar en su voz, porque siento que eso es lo que también da a entender, cuando asegura de que tendrá una voz un poco más afilada y creo que no solamente se refiere al sonido de su voz, sino también a sus letras no. Aquí estoy como en dos cosas, siento que es una Shakira muy reflexiva, en lo que comparte en su mensaje, y siento que tenemos parte de esa Shakira reflectiva en algunas de sus canciones”.

