Necaxa buscará frenar al invicto América en jornada 7 de la Liga MX

Las Águilas del América quieren seguir firmes en la cima del Clausura 2025 cuando enfrenten este viernes al Necaxa.

El duelo estará marcado por tener cara a cara dos de los máximos goleadores del torneo: Víctor Dávila y Diber Cambindo.

Choque de invictos contra goleadores

El América, dirigido por André Jardine, ha sido el equipo más sólido del torneo hasta ahora, con una marca de cinco victorias y un empate, que lo mantienen como líder con 16 puntos.

Además, ostenta el mejor ataque del campeonato con 15 goles, de los cuales cuatro han sido obra del chileno Víctor Dávila, quien comparte el segundo puesto en la tabla de goleadores junto a Jhonder Cádiz (León) y Juan Brunetta (Tigres).

El equipo de Nicolás Larcamón llega en el noveno lugar con nueve puntos, pero con una de las grandes figuras del torneo: Diber Cambindo.

El delantero colombiano suma seis goles en seis partidos, lo que lo convierte en el máximo artillero del Clausura.

Su explosión goleadora ha sido clave para el resurgir de los Rayos, que buscan escalar posiciones y meterse en la pelea por los primeros puestos.

Necaxa, con la misión de frenar al campeón

El reto para Necaxa será romper el invicto del América, una tarea nada sencilla, pero que pasa por una actuación estelar de Cambindo y una defensa compacta que pueda frenar el poderío ofensivo azulcrema.

Si logran la victoria, no solo sumarían tres puntos vitales, sino que además podrían darle la oportunidad al León, segundo en la tabla con los mismos 16 puntos, de tomar el liderato.

Más acción en la jornada 7

El partido entre América y Necaxa será solo el inicio de un emocionante fin de semana en la Liga MX. El viernes también jugarán:

Tijuana vs. Juárez FC: Los Xolos de Juan Carlos Osorio intentan salir de los últimos puestos.

Mazatlán vs. Santos Laguna: Duelo clave para el colero Santos Laguna, que busca su primera victoria.

El sábado se disputarán encuentros como el Atlas vs. Puebla, Toluca vs. Chivas y un atractivo Tigres vs. Cruz Azul, donde ambos equipos pelean por el tercer lugar.

La jornada cerrará el domingo con Querétaro vs. Monterrey, San Luis vs. León y Pachuca vs. Pumas.

