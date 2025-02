Oleksandr Usyk asegura que le quedan dos peleas antes del retiro

Oleksandr Usyk, campeón unificado de peso pesado, aseguró que le quedan dos peleas más antes de retirarse oficialmente del boxeo y reiteró que está interesado en el ganador de Daniel Dubois vs. Joseph Parker.

En declaraciones a Sky Sports, el ucraniano Usyk explicó que, aunque se siente bien físicamente, quiere colgar los guantes como boxeador profesional dentro de dos años como máximo.

“Creo que me quedan dos años, un año y medio (en el boxeo). Me siento muy bien. Siento que tengo dos peleas para las que debo prepararme, no más. Solo dos. Pelearé con quien gane. Joseph Parker, Daniel Dubois, no hay problema”, dijo.

Daniel Dubois retó a Oleksandr Usyk tras vencer en la revancha a Tyson Fury. Crédito: Ian Walton | AP

En el 2024 Oleksandr Usyk protagonizó dos peleas con Tyson Fury en el Riad, Arabia Saudita. En la primera, el ucraniano vino de atrás para llevarse la victoria por decisión unánime de los jueces al casi noquear al británico y convertirse en campeón indiscutido.

El ucraniano fue más preciso con sus puños que el británico en la revancha realizada en diciembre y al final los jueces le dieran la victoria nuevamente por decisión unánime en las tarjetas (116-112). Según estadísticas de DAZN, Usyk conectó 179 golpes por 144 de Fury.

Tras la pelea con The Gypsy King, Oleksandr Usyk aceptó el reto de Daniel Dubois –a quien ya venció y primero defenderá su cinturón de la FIB en febrero- para unificar los títulos de peso pesado, pero primero deberá poner en juego su centro con Joseph Parker y vencerlo si quiere el chance contra el ucraniano.

De hecho su mánager Eglis Klimas explicó que el ucraniano merece un buen descanso tras la revancha con Fury y reveló que volverá a la acción a finales de julio o agosto.

Oleksandr Usyk dominó a Tyson Fury la mayor parte de la pelea. Crédito: Frank Augstein | AP

Oleksandr Usyk, de 37 años, retuvo su campeonato unificado tras dominar a Tyson Fury otra vez en Arabia Saudita en diciembre y se espera que regrese a mitad del 2025 a la acción. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 23 peleas, 14 de ellas por la vía rápida.

