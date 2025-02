Alexis Vega reveló por qué no jugó con el Espanyol de Barcelona

Una lesión en la rodilla fue la causa que impidió que el talentoso mediocampista del Toluca y de la selección de México, Alexis Vega pudiera llegar en el 2023 al Espanyol de Barcelona, reveló el propio mediocampista en una entrevista para la cadena TV Azteca.

“Jugué un viernes contra San Luis y el miércoles tenía que estar en Barcelona, haciendo exámenes médicos, pero por algo pasan las cosas. Ya tenía un arreglo con el Espanyol de Barcelona, pues estuve hablando con ellos por tres meses e inclusive me querían llevar a Barcelona con todo y la lesión, pero finalmente no se pudo“.

Vega, quien salió de las Chivas, después de una estancia tormentosa y rodeada de indisciplinas, expuso en la entrevista que los directivos del cuadro catalán ofrecieron pagar la operación y la rehabilitación, así como la cláusula de rescisión de contrato, pero al final el dueño del Espanyol no quiso por el tema de la rodilla ya no quiso.

“Era la época que en Chivas ya no estaba jugando tanto, inclusive mi mujer me dijo que por algo pasan las cosas, que tal si hubieras ido a Barcelona y a la mera hora por los exámenes médicos y el asunto de la rodilla te dicen que no, creo que al final se hizo el intento, pero no quedo en nosotros”

El mediocampista surgido de las fuerzas básicas de los Diablos Rojos y que jugó para Chivas por cinco años del 2018 al 2023, destacó que por ir a Europa estuvo dispuesto a bajar su salario que devengaba en el Guadalajara, pero al final el dueño del equipo no aceptó el acuerdo.

“Yo tenía muchas ganas de jugar en Europa, probar que podía, pero al final no se dieron las cosas, y después llegó la oferta del Toluca, donde me siento a gusto. Claro que uno siempre tendrá el deseo de emprender mayores retos y el haber ido a Europa habría dado otro enfoque a mi carrera”.

Alexis Vega no quiso andar en el tema de la directiva del Guadalajara, no obstante que extraoficialmente se dice que rechazaron varias ofertas por el jugador después de aquella disciplina que cometió junto con Christian “Chicote” Calderón al meter a mujeres a la concentración del equipo y al mismo tiempo, consumir bebidas alcohólicas.

Alexis Vega reconoció que en su regreso al Toluca recuperó el gusto y la ilusión por jugar al fútbol después de su tormentoso paso por las Chivas. Crédito: Eloísa Sánchez | Imago7

En este sentido, en el actual mediocampista de los Diablos Rojos expuso que: “Ya no estaba disfrutando el fútbol en las Chivas, pero cuando llegué al Toluca de nueva cuenta sentí ese alivio, porque también fueron Sinha y Santiago San Román a mi casa para decirme que me querían llevar al Toluca y fue algo que me convenció mucho de que estuvieran tan interesados en mí”.

Los buenos y malos momentos con Chivas

El fino volante de la escuadra escarlata también se refirió a los momentos que vivió con las Chivas, en donde aseguró que hubo cosas buenas como también malas: “Mi paso por Chivas fue bueno y malo, malo porque no conseguí salir campeón con el equipo y bueno también porque durante mucho tiempo tuve esa personalidad para poder destacar en momentos complicados que el equipo estaba pasando”

Hubo buenos momentos, como cuando el dueño me hizo saber que yo era el mejor jugador de la liga y en ese momento tomé la decisión de quedarme por ese cariño hacia el club, hacia mis compañeros, hacia la afición”.

Y añadió que el punto de inflexión en el Guadalajara fue después del Mundial de Qatar 2022: “Creo que después del Mundial no tuve mi mejor momento y después pasa el tema de la indisciplina aquí en la ciudad de Toluca, de lo cual muchas cosas no fueron ciertas. De hecho yo hablé con Fernando Hierro y le dije que me quería quedar en el club y obtuve un no rotundo, me dijeron que no querían que me quedara, queremos que salgas y que venga otro jugador a cambio tuyo o poder dejar al club o algo de dinero para poder traer más jugadores”.

