El Jaguar Type 00, presente en el All-Star Game de la NBA

San Francisco se convierte en el epicentro del diseño y la cultura automotriz con la llegada del Jaguar Type 00, un prototipo que está llamando la atención en el All-Star Weekend de la NBA este fin de semana del 16 de febrero.

Lee también: Jaguar Type 00: el inicio de una nueva era eléctrica

En un evento donde el estilo y la personalidad juegan un papel clave, Jaguar aprovecha la oportunidad para mostrar su compromiso con la originalidad y la creatividad, después de varios meses de polémica por su nueva imagen.

Puedes leer: Así es el nuevo camino de Jaguar hacia la élite automotriz

Este superdeportivo conceptual, que ya causó sensación en la Semana del Arte de Miami, se exhibe junto al icónico “Tunnel Walk”, un espacio donde los jugadores de la NBA muestran sus atuendos más vanguardistas antes de ingresar al estadio.

Con una presencia impactante, el Type 00 no solo representa la evolución del diseño automotriz, sino también la fusión entre la cultura deportiva y la innovación tecnológica.

El regreso del lujo británico con un toque moderno

Jaguar ha estado redefiniendo su identidad en el mundo del automóvil y el Type 00 es la mejor demostración de su filosofía de “no copiar nada”. Este concepto encarna el “modernismo exuberante”, una visión futurista que combina lujo, aerodinámica y tecnología de punta.

Brandon Baldassari, director de marca de Jaguar en EE. UU., enfatiza la importancia de la participación de la marca en eventos icónicos como el All-Star Weekend: “Nuestra presencia en la NBA All-Star no solo celebra la creatividad y la autoexpresión, sino que también refuerza nuestro compromiso con un diseño innovador y audaz”.

Nueva imagen de Jaguar. Crédito: Jaguar. Crédito: Cortesía

Un adelanto del futuro electrificado de Jaguar

El Jaguar Type 00 no es solo una exhibición de diseño, sino también una declaración sobre el futuro de la marca. Este prototipo allana el camino para la presentación de su primer GT eléctrico de cuatro puertas, previsto para finales de 2025.

Con este modelo, Jaguar busca competir en el segmento de lujo con tecnología de vanguardia y un diseño que desafía los límites de lo convencional.

Eventos y celebridades en el All-Star Weekend

Durante el fin de semana, Jaguar ha organizado una serie de eventos exclusivos en colaboración con figuras destacadas del deporte y la cultura.

El creador de contenido Lance Fresh lidera entrevistas con jugadores y personalidades del entretenimiento, explorando la relación entre la moda, el diseño automotriz y la autoexpresión.

Además, la marca británica se asocia con el restaurante SEI LESS para ofrecer experiencias VIP en fiestas privadas y reuniones con algunos de los nombres más influyentes del mundo del baloncesto y la cultura urbana.

Entre los invitados destacan Shaquille O’Neal, Angel Reese, Jalen Brunson, y Udonis Haslem, quienes participarán en activaciones exclusivas de Jaguar.

El Jaguar Type 00. Crédito: Jaguar. Crédito: Cortesía

Calendario de eventos destacados:

Viernes 14 de febrero:

Activación con Playmaker y entrevistas con estrellas del deporte.

Fiesta VIP con SEI LESS y Hennessy.

Sábado 15 de febrero:

Creación de contenido en video con Lance Fresh y celebridades invitadas.

Fiesta VIP de Vox Media/SB Nation con Sei Less y Lo Kee.

Domingo 16 de febrero:

Evento post All-Star Game con SEI LESS y Wingstop.

Jaguar y su nueva era electrificada

El Jaguar Type 00 es solo un anticipo de la revolución electrificada que la marca británica tiene preparada. Con un GT eléctrico en camino, Jaguar busca combinar lujo, sostenibilidad y tecnología en un solo vehículo.

Mientras tanto, su participación en el All-Star Weekend refuerza su imagen como una marca que no solo diseña autos, sino que también se integra en la cultura y el estilo de vida de las nuevas generaciones.

Seguir leyendo:

Lexus LX 700h 2025: prueba de manejo del Lexus más potente

Alerta de seguridad: Toyota y Lexus retiran vehículos

Jeep estrena su eléctrico en el Super Bowl y promete cambios