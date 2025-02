Gomita se compara con Selena Quintanilla y la tunden en redes

La influencer Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita‘, se convirtió en el blanco de críticas en redes sociales luego de comparar su actual relación amorosa con la de la fallecida cantante Selena Quintanilla. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

A solo unas semanas de hacer público su romance con el peleador de artes marciales mixtas Juan Carlos Díaz Ramos, la ex participante de “La Casa de los Famosos México” publicó un par de fotografías junto a su enamorado que complementó con un mensaje que incluyó a la Reina del Tex-Mex y causó polémica entre los internautas.

Y es que dentro de sus líneas, Gomita comparó su actual relación con la que algún día mantuvieron Selena Quintanilla y el músico Chris Pérez, algo que no fue del agrado de los fanáticos de la artista.

“¿Alguna vez se imaginaron tener a su Chris Pérez como Selena? Yo ya lo encontré”, escribió la creadora de contenido para acompañar el post que realizó desde su cuenta de Instagram.

A la par del mensaje, la estrella de las redes sociales colocó un par de fotografías en donde se aprecia a la intérprete de “Como la Flor” y “El Chico del apartamento 512” junto a quien habría sido su pareja para el momento de su muerte en el año 1995.

Como era de esperarse, los comentarios al respecto no tardaron en hacer su arribo. Mientras algunos se mostraron emocionados por la nueva historia de amor que protagoniza, otros no dudaron en expresar su descontento por la comparativa con la famosa.

“La gomita vive en otra realidad”, “¿Que tenía que ver Selena Quintanilla?”, “JAJAJAJAJAJAJ ORA QUE SELENA”, “Es que también gomita no coopera”, “Gomita si vive en el mismo planeta, ¿o no?” y “La Gomita se ilusiona muy rápido”, son algunas de las reacciones que se leen en la red. No obstante, hasta el momento la joven no se ha pronunciado sobre la polémica en redes.

