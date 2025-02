Alejandra Tijerina tilda de “patán” a Rafa Nieves y el actor responde

El actor mexicano Rafa Nieves no se quedó callado y le respondió a Alejandra Tijerina. La participante de la edición ‘All-Stars’ de ‘La Casa de los Famosos’ contó que salió con Nieves, pero las cosas no avanzaron debido a que es un patán y no quiso pagar la cuenta.

Ante esto, usó su cuenta de X, antes Twitter, para “aclarar la situación” y lamentó las acusaciones de Tijerina, además mencionó que “son falsas”.

“Lo peor del caso es que es mentira porque siempre se pagaban, una cuenta no te hace ni más pobre ni más rico y hay muchos testigos porque fueron más de tres veces”, declaró el actor.

Además, expresó su descontento ante la situación, señalando: “Qué triste como hay gente que con tal de querer hacer ‘contenido’ son capaces de mentir y querer difamar a personas que no tienen nada que ver y nunca le hicieron ningún daño. Uno también pudiera hablar con pruebas, pero a un caballero no le gusta hacer daño a los demás”.

¿Qué dijo Alejandra Tijerina?

Por su parte, Alejandra Tijerina había compartido su versión de los hechos en una conversación en el cuarto Tierra, donde explicó que sí salió en varias ocasiones con Rafa Nieves, pero que las cosas no progresaron entre ellos, también lo tildó de “patán”.

La ex reina de belleza afirmó que hubo problemas relacionados con el dinero: “Yo lo mandé a la fregada porque es un patán. Me invitó a salir y a los tres días le dije que ya no quería salir con él porque lo invité al antro con mis amigos y se estaba haciendo el tonto con la cuenta”.

La polémica no solo involucró a Nieves y Tijerina, sino que también generó reacciones en otros famosos. Carlos Adyan, por ejemplo, comentó al respecto: “Me cae bien Alejandra, pero un hombre no tiene por qué pagarle la cuenta a sus amiguis. Lo siento, mana, que trabajen todos y paguen para poner lo suyo. Igualdad”.

Este conflicto también ha tenido repercusiones en el entorno de ‘La Casa de los Famosos’, donde Julia Gama, expareja de Rafa Nieves, mostró su molestia ante la situación.

Julia no ocultó su enojo cuando Uriel del Toro ganó la salvación, ya que cree que esta beneficiará a Alejandra Tijerina en lugar de a otros participantes.

Para Julia, esto representa una falta de gratitud, especialmente porque Aleska Génesis salvó a Alejandra la semana pasada, y ahora siente que el cuarto Fuego merece un gesto similar.

Este episodio ha generado un intenso debate en redes sociales, donde los usuarios discuten sobre las expectativas en las citas y la importancia de la igualdad en las relaciones. Por ahora, parece que la polémica entre Rafa Nieves y Alejandra Tijerina seguirá dando de qué hablar.

