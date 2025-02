Raquel Bigorra se pronuncia sobre la salud de Daniel Bisogno

La conductora Raquel Bigorra ha puesto de lado sus diferencias con Daniel Bisogno y ha decidido enviarle un mensaje de aliento luego de darse a conocer que el presentador se encuentra hospitalizado en el área de terapia intensiva por complicaciones en los riñones. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En una entrevista reciente con el programa “De Primera Mano” confirmó que si bien su amistad terminó envuelta en polémica hace varios años, está consciente de su situación de salud gracias a que viven en el mismo vecindario: “Me ha tocado ver a la ambulancia más de una ocasión entrar y cosas así”, confesó la famosa.

Raquel Bigorra lamentó la situación de Bisogno y se solidarizó con sus familiares y amigos, pues en su opinión, ellos también sufren los estragos de la hospitalización de su ser querido.

“Siempre que lo pienso, lo pienso en salud, que se recupere. Por todo esto que pasó no hemos estado cerca, no he sido parte de esta situación tan triste y dolorosa que ha vivido la familia, pero sí lo he vivido con los amigos cercanos y el tema del hospital es un tema muy desgastante, no solamente para el paciente, sino también para la familia“, declaró ante Gustavo Adolfo Infante.

Asimismo, la ex integrante de “La Casa de los Famosos México” hizo hincapié en su deseo de que Daniel Bisogno se recupere y vuelva a hacer lo que tanto ama.

“Yo sé, por el tiempo que compartimos juntos, siempre recuerdo que lo que más disfrutaba era hacer su trabajo, yo creo que era de sus mayores motivaciones, además de su hija y su familia, era el trabajo y para hacerlo se necesita salud. Le deseo que se recupere, que esté al 100“, indicó.

Para finalizar, Raquel Bigorra afirmó que si bien no se visualiza retomando su amistad con Bisogno, le guarda respeto a los momentos y enseñanzas recolectadas durante el tiempo que convivieron: “Él sabe perfectamente que no le guardo rencor. Me conoce perfectamente, sabe quién soy y en estos cinco años, las acciones dicen más que mil palabras y nunca hablé. Yo creo que hay que tener un respeto por que vivimos, lo que vivimos, hasta que fue padre, fue padrísimo“, sentenció.

