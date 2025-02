¿Sin papeles? ¡Conoce tus derechos!

Las nuevas tácticas que están utilizando agentes de ICE para detener a inmigrantes se detendrán cuando las personas afectadas entablen una demanda federal por presunto secuestro.

Ante el probable despliegue de las fuerzas federales en Los Ángeles, a finales de enero, el abogado Alex Gálvez dijo que la gente no está escuchando el mensaje y sigue cometiendo el error de abrir la puerta a ICE.

“Ellos no pueden entrar a la casa de nadie si no se les permite el paso”, afirmó el abogado. “Tampoco pueden entrar a un negocio privado ni entrar al automóvil de una persona”.

De acuerdo con el abogado, generalmente los agentes de ICE deberían traer consigo una orden de arresto firmada por un juez. Las órdenes que portan son administrativas y no están firmadas por un juez.

En California, los agentes de ICE tampoco pueden entrar a escuelas, hospitales, iglesias y las cortes, ya que el estado es considerado “santuario”.

“Las escuelas están dirigidas por el Estado, y el Estado puede decirle fácilmente al gobierno federal que tienen prohibido entrar en esos lugares”, dijo Gálvez.

El problema está en los estados que están cooperando con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

En Memphis, Tennessee, tres trabajadores mexicanos de una lonchera “TACOnganas” fueron arrestados.

En un video de las cámares del negocio se observa a cuatro agentes federales vestidos en ropa casual y cubriéndose la cara pasamontañas. Ninguno tenía identificación, uniforme, placa u orden de arresto, y entran al negocio cuando uno de los empleados les abre la puerta.

Presuntamente dos de los trabajadores tenían condenas penales previas por violaciones relacionadas con la inmigración. Fueron capturados en un operativo relacionado con posible tráfico laboral, según en DHS.

Nuevas tácticas de engaño, casi estilo secuestro

Un jornalero mexicano que buscaba trabajo en un Home Depot de Atlanta, Georgia, fue reportado como desaparecido por su familia.

Al hombre -encarcelado en Stewart, Georgia- y otros dos jornaleros les ofrecieron trabajo unos sujetos de una camioneta. Se subieron y fueron engañados. Habían sido detenidos por agentes de inmigración.

“Dijeron que los habían detenido solo porque no tenía documentos” dijo la esposa.

“El presidente [Donald Trump] les ha dado luz verde a estos hombres para empujar la situación, a un punto de violar derechos civiles”, comento el abogado Alex Gálvez. “Y van a seguir haciéndolo hasta que alguien levante demandas federales”.

De acuerdo con el abogado, el hecho de que hayan subido a las personas a la camioneta con falsas pretensiones de ofrecerles trabajo representa una violación de derechos civiles por secuestro.

“Cuando arrestan a una persona se le leen los Derechos Miranda”, añadió. “No pueden usar tácticas de mentir para llevarse a una persona en contra de su voluntad”.

Permanecer en silencio

Cualquier persona, incluidos los agentes de ICE, puede ingresar a áreas públicas sin permiso.

Ejemplos de áreas públicas: vestíbulos, áreas de comedor en restaurantes y salas de espera.

El Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) afirma que los agentes de ICE no pueden ingresar a áreas privadas, como: una casa o un área exclusiva para empleados de un negocio o una sala de descanso, sin permiso o una orden judicial firmada por un juez.

Debido a que los agentes de ICE generalmente no tienen órdenes firmadas por jueces, los agentes de ICE esperan a veces para que inmigrantes indocumentados salgan de sus casas para arrestarlos o intentan convencer a los propietarios de negocios de que les permitan entrar.

Independientemente de estar en un espacio ‘sensible” público o privado, cualquier persona que sea confrontada por los agentes de ICE tiene derecho a permanecer en silencio.

La expectativa razonable de privacidad está protegida por la Cuarta Enmienda y el derecho a permanecer en silencio está protegido por la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

“Cada persona mantiene sus derechos constitucionales dentro de los Estados Unidos, independientemente de la política de ubicaciones sensibles o no”, dijo Heidi Altman, vicepresidenta de políticas del NILC.

Conozca sus derechos y la expulsión acelerada

Información general del NILC, establece que los inmigrantes que son parados, detenidos, arrestados por inmigración u otras autoridades policiales tienen ciertos derechos. Pero cualquiera que no sea ciudadano de Estados Unidos debe tener particular cuidado cuando se encuentra con las fuerzas del orden dentro del país o en la frontera.

Si se encuentra con agentes de la ley en el trabajo, en la calle, después de una parada de tránsito o en casa, generalmente tiene los mismos derechos constitucionales que los ciudadanos estadounidenses. Es posible que tenga menos derechos al interactuar con agentes encargados de hacer cumplir la ley en la frontera o en un aeropuerto.

“Lo más esencial es saber dónde los puedes dejar entrar”, opinó Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate, una organización defensora de los inmigrantes en Los Ángeles. “Si ellos tocan a mi puerta o intentan abrir mi automóvil y no tienen una orden de arresto o de cateo firmada por un juez no pueden hacer nada contra mí, ni contra mi propiedad, si yo no se los permito”.

Sanabria lamentó los casos de los arrestos de los tres mexicanos en Tennessee y del jornalero de Georgia.

"Eso indica que no estuvieron expuestos a información para la defensa de sus derechos que la Constitución de Estados Unidos les proporciona a quienes viven aquí, sin importar su estatus legal migratorio", dijo.

En enero de este año, el DHS emitió un memorando que ampliaba el uso de la deportación expedita.

Según esta política, el gobierno puede detener y deportar a personas sin comparecer ante un juez si no pueden demostrar que han vivido en Estados Unidos durante al menos dos años.

Las personas indocumentadas deben llevar evidencia de dos años de residencia si la tienen y, si son arrestadas, mostrársela a un oficial para evitar la deportación sin la posibilidad de ver a un juez.