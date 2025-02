Miles de trabajadores de agencias de salud fueron despedidos este fin de semana

Los trabajadores en período de prueba de varias agencias federales de salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos recibieron cartas prácticamente idénticas el sábado por la noche informándoles que serían despedidos de sus puestos.

De acuerdo a CBS News, la carta fue firmada por Jeffrey Anoka, director interino de recursos humanos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

“Desafortunadamente, la Agencia considera que usted no es apto para continuar en el empleo porque su capacidad, conocimientos y habilidades no se ajustan a las necesidades actuales de la Agencia, y su desempeño no ha sido adecuado para justificar un empleo posterior en la Agencia”, cita la agencia de noticias.

Según analistas, se trataría de un intento por reducir el tamaño del gobierno. Antes, la administración Trump ya había despedido a varios empleados en período de prueba, incluso, el presidente firmó una orden ejecutiva el martes que les decía a los líderes de la agencia que planificaran “reducciones de personal a gran escala”.

Los trabajadores en período de prueba son aquellos que generalmente llevan menos de un año en el trabajo y son más fáciles de despedir que el resto del personal federal.

Inicialmente se había planeado despedir a más de 5,000 trabajadores en período de prueba de agencias de salud, aunque no todos recibieron cartas de despido el sábado. Algunas cartas también fueron enviadas por error a personas que no estaban destinadas a ser despedidas, dijeron funcionarios.

A algunas agencias también se les han concedido exenciones para una parte de su personal que está siendo despedido, a medida que aumenta la reacción ante los recortes en agencias como el Servicio de Salud Indígena.

En tanto, los sindicatos que representan a los empleados federales todavía están trabajando para comprender la escala y el alcance total del despido de empleados en período de prueba esta semana. Más de 200,000 empleados han trabajado dentro del gobierno federal durante menos de un año, según los datos más recientes de 2024 de la Oficina de Gestión de Personal de EE.UU. (OPM)

