Aleska Génesis busca distanciarse del Cuarto Fuego y se lo confiesa a Lupillo Rivera

Aleska Génesis dejó claro que quiere jugar junto a Lupillo Rivera y desea abandonar a su Cuarto Fuego en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’. En el comedor, la venezolana dijo:

“Yo estoy pensando en qué movida hacer para pasarme para acá o juego independiente, pero yo sé que al hacer eso todo ese cuarto se va a sentir traicionado”. Aleska Génesis

La modelo está consciente de que debe plantearse bien su estrategia para no quedar como “una traidora”. Lupillo estuvo de acuerdo e indicó que la ayudaría.

En otra conversación, afirmó “Sí, hay que trabajar en una movida para que no sea tan agresiva. Puede ser que le diga ‘mira, voy a jugar individual’, igual me van a acribillar, pero no creo que sea tan fuerte”.

Indicó que tiene dos opciones: La primera es decir que jugará sola o que jugará con el Cuarto Agua, cuyo líder es Rivera.

En esa misma conversación, los dos estaban pasando información relevante. Lupillo le dijo que Nacho “quería la cabeza de Luca”.

¿Por qué Aleska quiere unirse a Agua?

Aleska Génesis y Lupillo Rivera compartieron en ‘La Casa de los Famosos 4’ y se hicieron muy amigos. En la temporada anterior, el cantante era visto como “el estratega” y puede ser que la venezolana quiere estar de lado de Rivera por su supuesta popularidad.

Además de eso, Rivera también le ha dejado claro su intención de quererla en su team. “Yo por Aleska dormiría en el piso”, sostuvo.

En otra circunstancia, también le mencionó que si alguien de su equipo era eliminado, habría una cama disponible para ella.

Aún se desconoce cuáles serán los siguientes pasos de la venezolana, sin embargo, podría ser un hecho que pronto sea Agua y deje de lado a Fuego.

