Salud cardíaca: encuesta en Florida revela confusión pública

Una encuesta reciente realizada por la Clínica Cleveland a 251 adultos en Florida ha puesto en evidencia un desconocimiento sobre los factores que influyen en la salud cardíaca. Si bien un amplio porcentaje de los encuestados reconoce que el estrés puede afectar negativamente al corazón, un número significativo aún no está al tanto de otros riesgos igualmente importantes, como el consumo de alcohol y la falta de sueño. Este hallazgo resalta la necesidad de una mayor educación en salud cardiovascular, especialmente en un estado donde las enfermedades cardíacas continúan siendo una de las principales causas de muerte.

Uno de los aspectos más llamativos de la encuesta es la alta dependencia de los suplementos para mantener la salud del corazón. Cerca del 48 % de los participantes reportaron consumir vitaminas y productos como aceite de pescado o multivitamínicos con la esperanza de reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Sin embargo, el Dr. Mauricio Cohen, cardiólogo intervencionista del Hospital Weston de la Clínica Cleveland, advierte sobre los peligros de esta tendencia. Según Cohen, existe la errónea creencia de que los suplementos son más seguros y efectivos que los medicamentos recetados, pero la realidad es que múltiples ensayos clínicos no han demostrado que estos productos aporten beneficios significativos en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Además, el especialista recalca que los suplementos no están regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), lo que significa que su calidad y la cantidad de sus ingredientes no están garantizados. Para quienes tienen niveles elevados de triglicéridos, Cohen recomienda optar por el aceite de pescado recetado, ya que contiene una mayor concentración de ácidos grasos omega-3 en comparación con los suplementos de venta libre.

Otro tema que genera confusión entre los floridanos es el uso de aspirina como estrategia preventiva contra ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Aunque se sabe que este medicamento puede reducir la formación de coágulos en personas con antecedentes de eventos cardiovasculares, los expertos advierten que su consumo diario no es recomendable para quienes nunca han sufrido un problema de este tipo. De hecho, Cohen enfatiza que no se ha demostrado que la aspirina prolongue la vida ni reduzca significativamente el riesgo de infartos en personas sanas. Por el contrario, su uso indebido podría aumentar el riesgo de hemorragias, lo que hace necesario que cada paciente consulte a su médico antes de adoptar esta práctica.

La encuesta también reveló datos relevantes sobre el uso de estatinas y otros medicamentos indicados para reducir el colesterol y prevenir enfermedades cardíacas. Un abrumador 97 % de los encuestados indicó que estaría dispuesto a tomar estos fármacos si su médico se lo recomendara, aunque muchos aún los consideran una opción de último recurso. Algunas personas evitan las estatinas debido a los efectos secundarios, principalmente dolores musculares, pero Cohen señala que existe una alternativa prometedora: los inhibidores de PCSK9, una nueva clase de medicamentos que han demostrado gran eficacia en ensayos clínicos y que pueden utilizarse tanto en combinación con estatinas como en sustitución de estas en pacientes con intolerancia.

A pesar de la disposición general a seguir tratamientos médicos, los resultados de la encuesta revelan un dato, tres de cada cinco personas que toman medicamentos para el corazón admitieron que a veces se saltan dosis o reducen la cantidad recetada. Las razones principales incluyen el olvido y la sensación de estar tomando demasiadas pastillas. No obstante, el Dr. José Navia, subdirector del Instituto Cardíaco, Vascular y Torácico del Hospital Cleveland Clinic Weston, advierte que la adherencia al tratamiento es crucial para prevenir complicaciones y garantizar la efectividad de los fármacos. La falta de cumplimiento terapéutico puede acelerar la progresión de enfermedades cardiovasculares y poner en riesgo la vida del paciente.

Otro aspecto clave en la salud cardíaca es la predisposición genética. Según la encuesta, el 88 % de los floridanos conoce si hay antecedentes familiares de enfermedades del corazón en su familia, pero pocos están familiarizados con factores de riesgo genético más específicos. Uno de estos marcadores es la lipoproteína (a), un indicador clave que puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, solo el 22 % de los encuestados se ha realizado pruebas para conocer sus niveles de esta lipoproteína. El Dr. Navia explica que, hasta ahora, este factor de riesgo no ha sido una prioridad en los chequeos médicos debido a que no es modificable con los tratamientos actuales. No obstante, la comunidad científica trabaja en el desarrollo de medicamentos que podrían reducir la lipoproteína (a) en el futuro, lo que podría cambiar la manera en que se evalúa el riesgo cardiovascular.

Las enfermedades cardíacas continúan siendo la principal causa de muerte en Estados Unidos, superando al cáncer y los accidentes automovilísticos, según las estadísticas más recientes de la Asociación Estadounidense del Corazón. Estos hallazgos subrayan la importancia de la educación en salud cardiovascular y la necesidad de mejorar la adherencia a tratamientos médicos basados en evidencia científica, dejando de lado mitos y estrategias sin respaldo clínico.

Sigue leyendo: