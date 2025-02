Álvaro Fidalgo elogió a James Rodríguez y lo compara con el alemán Toni Kroos

En la víspera del duelo de poder a poder que sostendrán el América vs. León, por la lucha del liderato del torneo Clausura 2025 y en donde las Águilas enfrentarán al equipo del colombiano James Rodríguez, el mediocampista de los americanistas, Álvaro Fidalgo, no escatimó elogios para el jugador sudamericano.

“En el Real Madrid lo que me tocó con James es que es un crack total, lo que más me sorprendía de él era el primer toque que tenía, una locura, el mejor que vi junto con Kross sin duda”, dijo Fidalgo de su excompañero en la escuadra merengue, pero también reconoció que un solo jugador no hace ganar a un equipo.

"Que venga gente como James, siempre es bueno. Lo que me tocó con él es que es un crack total, es lo mejor que vi junto con Kroos. Leí que este arranque del León es el cuarto mejor de su historia, así que será un gran partido"



Álvaro Fidalgo, jugador del América#LaJornada pic.twitter.com/U7VATeIFqI — Claro Sports (@ClaroSports) February 18, 2025

Al respecto Fidalgo dijo en la conferencia de este martes previo al juego contra León este miércoles en el estadio de la Ciudad de los Deportes donde se jugarán el liderato del actual campeonato, dijo que: “Un jugador te puede ganar un partido pero un equipo no es un jugador, los campeonatos los ganan los equipos y llevamos tres seguidos. El América no solo es de un futbolista, tenemos un líder como es Henry Martín y tenemos un líder como es André Jardine”.

También dijo que la llegada de James es algo favorable, porque son jugadores de mucha calidad, como en su momento la tuvo Carlos “Pibe” Valderrama: “Bienvenidos jugadores de la talla de él, de talla mundial. James, si no es el mejor jugador de la historia de Colombia, es el segundo con el Pibe Valderrama o por ahí andará. Imagínate de la calidad de futbolista y de lo que estamos hablando”.

El mediocampista español recientemente naturalizado mexicano también expuso que el duelo contra el León, permitirá saber donde está el América y también medir si en verdad León tiene los argumentos para ser considerado como de los favoritos en este título.

“UN EQUIPO NO ES UN JUGADOR”👀🔥



Álvaro Fidalgo habló previo a su partido de mañana contra el León, donde se reencontrará con James Rodríguez, con quien coincidió en el Real Madrid.



“Bienvenidos los jugadores de la talla de él en la liga mexicana”.



📹 @egarrido12_ pic.twitter.com/RRHJTxVvgE — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 18, 2025

“Aquí lo que vale es ver como llegas al final, podrás estar cayéndote o llevando el peso de la competencia, pero sin duda lo que importa es lo que hagas o dejes de hacer en cada partido. Ahora contra León es una buena oportunidad para recuperar el terreno que perdimos con el Necaxa”, precisó.

Fidalgo aclaró rumores sobre la selección de México

Respecto a las versiones que aseguran que Álvaro Fidalgo ya tuvo contacto con Javier Aguirre para una eventual convocatoria a la selección de México, el mediocampista español naturalizado mexicano del América dijo que no era cierto lo que se dijo y que solo saludó al “Vasco”.

“Siento tener que desmentir eso, pero lo leí cuando lo sacaron, pero solo saludé y le di la mano a Aguirre cuando llegaron aquí al América, porque lo había enfrentado contra Monterrey como el resto de mis compañeros. Es cierto que mis compañeros que están en la selección si hablaron con Aguirre, pero yo no”.

"Saludé al Vasco porque lo enfrenté ante Rayados, pero siento decirles que no hablé con Javier del Tricolor"



Álvaro Fidalgo, jugador del América#LaJornada pic.twitter.com/kQjQZ13gJ7 — Claro Sports (@ClaroSports) February 18, 2025

Fidalgo añadió en el mismo tema que: “Se dijo que había estado hablando con él y no sé cuantas cosas, pero todo es totalmente mentira, pero lo siento, pero no es así”, finalizó.

Seguir leyendo:

– Neymar Jr. podría jugar junto a Jonathan dos Santos

– James Rodríguez visualiza el duelo contra el América

– Los cuatro grandes de la Liga MX tropiezan y León le arrebata el liderato al América