Novak Djokovic cae en Doha en la primera ronda ante Matteo Berretini

Este martes el tenista serbio y número 7 del mundo Novak Djokovic cayó de forma prematura e inesperada en los “singles” de los dieciseisavos de final del ATP de Doha contra el italiano Matteo Berretini por 7-6 (4) y 6-2 en 1 hora y 35 minutos en el torneo que se juega en pista dura en Qatar.

El jugador balcánico, que fue derrotado por el alemán Alexander Zverev (2) en la semifinal del Abierto de Australia el pasado mes de enero, esta vez no logró avanzar a los octavos de final, dejando en evidencia que no pasa por su mejor momento, al caer de forma estrepitosa en un juego en el que no pudo sacarle ni un set al italiano, 35 del mundo en el ranking de la ATP.

Breathtaking Berrettini 💥@MattBerrettini blazes to a 7-6(4) 6-2 triumph for a first ever victory over Djokovic@QatarTennis | #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/HNQZAWtlQh — ATP Tour (@atptour) February 18, 2025

“Nole” tenía la historia a su favor

En el papel Djokovic era el favorito del partido, además tenía las estadísticas a favor, ya que había ganado los cuatro encuentros disputados hasta el momento ante Berrettini, quien estrena victoria ante el de Belgrado, y no perdía en una primera ronda desde el torneo de Montecarlo en tierra batida en 2022 ante el español Alejandro Davidovich.

Aún está “vivo” en dobles

Pese a la derrota, el serbio no se despide de Doha, ya que aún se encuentra disputando el cuadro de dobles junto al español Fernando Verdasco, quien se retirará después del torneo. En esta categoría Djokovic y su dupla ya están en los cuartos de final, mismos que disputarán contra el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Pattem, segundos favoritos y vigentes campeones del Grand Slam de Melbourne.

El duelo será este miércoles a 10:10 a.m. ET / 7:10 a.m. PT.

*Con información de EFE.

