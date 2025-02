Tashiro Fierro asegura que Pitbull Cruz no tiene pegada

Ángel ‘Tashiro’ Fierro aseguró que después de pelear contra Isaac ‘Pitbull’ Cruz -quien lo derrotó por decisión unánime– comprobó que su compatriota no tiene la pegada tan fuerte como muchos piensan.

En una entrevista en el podcast Luis Parra, Tashiro Fierro indicó que en ningún momento se sintió lastimado por los golpes del Pitbull Cruz, a pesar de que en los videos del combate se ve diferente.

“La neta no pega lo que la gente dice o piensa. Lo puse en mis redes sociales: ‘Ya te demostraron, Pitbull, que solo puedes con los pesos chiquitos, aquí estoy yo, que soy 135 (libras)’. La neta no tiene la pegada. La pegada más fuerte que he sentido es la de Machado, pero este güey no tiene el golpeo peligroso, que te puede acabar de un golpe”, dijo.

“Nunca miré estrellitas, y siempre admito mis cosas, con Machado sí las miré, pero con este güey no miré nada. He visto videos y si se ve cómo me mueve, pero nunca me lastimó”, agregó.

En la pelea, Pitbull Cruz comenzó muy agresivo y haciendo retroceder a Fierro en varias ocasiones. Ambos guerreros mexicanos se conectaron entre sí más de mil golpes y levantaron al público de sus asientos. All final los jueces eligieron a Isaac como el ganador por decisión unánime (98-92, 97-93, 96-94) en las tarjetas oficiales.

Tashiro Fierro pidió la revancha tras el duelo porque cree que estuvo muy reñido, pero el mexicano ahora se encuentra disfrutando unas merecidas vacaciones y mencionó que su intención es pelear con Alberto Puello por el cinturón o buscar un duelo contra un gran nombre.

Ángel Fierro, de 26 años, fue campeón NABO de peso superligero de la OMB y cuenta con una marca de 22 triunfos, 17 por nocaut, dos reveses, una derrota y dos empates en su carrera.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, volvió a la senda del triunfo tras protagonizar una gran batalla entre mexicanos en Las Vegas. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 27 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

