Wendy Guevara considera la posibilidad de procrear un hijo

La influencer Wendy Guevara concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante para el programa “El Minuto Que Cambió Mi Destino: Sin Censura”, y entre otros temas se abordó el tema de los hijos y de la nula posibilidad de que las mujeres trans puedan procrear uno.

Sin embargo, Wendy aseguró que no es su caso, pues al contar con sus órganos reproductores masculinos ella todavía tiene esa opción: “Sí me gustaría, porque en cualquier momento yo puedo embarazar a una mujer. Los hombres no me pueden embarazar a mí, pero yo sí puedo embarazar a una chica. Entonces no me siento tan de que no puedo dar vida; sí doy”.

Cuando Infante le preguntó a Guevara si alguna vez ha tenido intimidad con alguna mujer, Wendy contestó: “Nunca, no me gusta, ni se me antoja”. Sin embargo, la ex ganadora del reality show “La Casa De Los Famosos México” no descartó la posibilidad de hacerlo, con tal de tener un hijo.

Para “La Perdida”, un bebé es un compromiso que debe asumirse con seriedad: “Sí quiero un bebé, porque no nomás es de que: ‘Quiero un hijo y ya’. No, un hijo es una responsabilidad muy grande”.

Wendy también abordó la posibilidad de que la gestación se diera por medio de inseminación artificial, ya que a ella no le gustan las mujeres: “Yo sé que yo puedo tener (hijos), pero estaría muy difícil para mí porque no me gustan las chicas. Pero hay diferentes formas, como inseminación y todo esto…hay chicas que ya no tienen su parte masculina, entonces ellas sí son ya las que no pueden”.

Infante también le preguntó a Wendy si alguna vez se ha planteado el hecho de ser “papá el día de mañana”, a lo que contestó: “Es que también puedo ser mamá. Ay, qué raro ¿verdad? Porque puedo tener el bebé con una chica y luego yo ser la mamá. Mamá soltera. Estaría chido”.

Finalmente, la influencer comentó que con un hijo dejaría algo de sí misma: “Sí me gustaría, porque yo creo que también debe de haber un legado de cada persona. Yo creo que venimos a esta vida a dejar huella, a dejar algo de ti, así sea artísticamente, o digitalmente, o teniendo un bebé”.

