¿Es seguro comer huevos después de la fecha de vencimiento?

Ahora no es el momento de tirar los huevos que perfectamente puedes usar.

Los huevos pueden ser seguros de consumir después de su fecha de vencimiento.

By Janet Lee

Los precios de los huevos siguen subiendo y los supermercados, cuando tienen huevos, imponen límites a la cantidad de docenas que se pueden comprar por persona. Tienes un cartón en el refrigerador, pero la fecha de vencimiento ha pasado hace una semana. ¿Siguen siendo seguros para comer esos huevos?

La buena noticia es que es muy probable.

“Los huevos generalmente están en buen estado durante 4 a 6 semanas después de su puesta, pero no sabemos cuándo fue, por lo que tenemos que confiar en la fecha de vencimiento como guía”, explica Sanja Ilic, doctora y profesora asociada de especialista en nutrición y seguridad alimentaria de la Universidad Estatal de Ohio en Columbus.

Aún así, incluso después de que pase esa fecha, su uso sigue siendo “perfectamente seguro”, dice el Departamento de Agricultura.

Es cierto que los huevos son propensos a contaminarse con salmonella, un tipo de bacteria responsable de miles de casos de intoxicación alimentaria al año. Pero la salmonella no se desarrolla con el tiempo. “Si no está en el huevo al principio, no estará en el huevo a medida que pase el tiempo”, dice Sana Mujahid, doctora y gerente de investigación y pruebas de seguridad alimentaria en Consumer Reports.

La excepción es si la cáscara está rota, lo que puede permitir que las bacterias entren y se multipliquen, dice Ilic. Siempre debes tirar los huevos que tengan grietas. Y, por supuesto, no debes comer huevos que tengan olor a azufre o que luzcan descoloridos. Esos son signos de deterioro.

Cómo juzgar la frescura de un huevo

A medida que los óvulos envejecen, su calidad se deteriora. “Cuanto más fresco sea el huevo, más sabor a huevo tendrá”, dice Michael Makuch, presidente del departamento de estudios interdisciplinarios de alimentos de la Universidad Johnson & Wales en Providence, Rhode Island. Los huevos más frescos también tienen una yema más alta y redonda. Con el tiempo, las yemas se aplanan y tanto la yema como las claras se vuelven más líquidas. “La membrana que protege la yema pierde su integridad, por lo que también hay mayores posibilidades de que la yema se rompa”.

Sin embargo, si algo de esto importa o no, depende de para qué se utilicen los huevos.

Elige platos lo más frescos que puedas en los que los huevos sean la estrella. Los huevos escalfados o fritos sabrán mejor y se verán más bonitos. Los huevos más frescos son mejores para omelettes y quiches por su sabor y porque aportarán al plato una textura más ligera y aireada.

Si estás horneando, puedes usar huevos viejos, a menos que estés batiendo las claras para darle volumen a merengues, macarrones o soufflés; Ahí es cuando un huevo más fresco (y una clara “densa” versus una clara líquida) es clave, dice Makuch. Los huevos más viejos también son buenos para revolver, hervir o endiablar. Añade algunas especias, hierbas o verduras y nunca sabrás que no estaban en su punto máximo.

Si no quieres romper un huevo para juzgar su calidad, puedes realizar la prueba de flotación. Pon un huevo, sin romper, en un recipiente con agua. “Supuestamente, si el huevo se hunde y se cae, está fresco. Si flota, se trata de un huevo viejo, pero eso no significa que esté echado a perder”, dice Makuch. (Un huevo más viejo flota porque la bolsa de aire que hay dentro de cada huevo se expande a medida que el contenido se reduce con el paso del tiempo).

Cómo almacenar los huevos

Para mantener los huevos frescos el mayor tiempo posible, guárdalos en el refrigerador entre 37°F y 40°F. “Mantenlos en su caja original en la parte trasera, no en la puerta, donde la temperatura puede fluctuar al abrirlos”, dice Makuch. Asegúrate de que el extremo más estrecho esté hacia abajo, que es la forma en que deben venir en la caja. Eso mantiene la bolsa de aire en la parte superior y alejada de la yema, lo que ayuda a conservar la frescura.

¿Se pueden congelar los huevos?

Sí. Si una receta requiere solo claras o yemas de huevo, puedes congelar la otra mitad en bandejas de cubitos de hielo ligeramente engrasadas con un poco de aceite. Las claras se congelan bien, pero las yemas pueden volverse espesas y almibaradas, así que mezcla las yemas batidas con un poco de sal, azúcar o jarabe de maíz para evitar que se espesen antes de congelarlas.

También puedes congelar huevos enteros, pero no con cáscara. Rompe cada huevo y bate la yema con la clara. Lo mejor es congelar cada huevo individualmente, de esa manera puedes descongelar solo la cantidad de huevos que necesites. Usa un molde para muffins ligeramente engrasado o moldes de silicona para hornear; por lo general, un hueco tendrá cabida para un huevo.

Los huevos enteros, las yemas y las claras se pueden conservar en el congelador durante aproximadamente un año. (Consulta nuestra reseña sobre los mejores congeladores).

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.