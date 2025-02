Fernando Gago y su dura amenaza a Exequiel Zeballos: “Empezá a correr porque te saco a la mi…”

La gestión de Fernando Gago en el Boca Juniors sigue enmarcada de claros y oscuros, quizá más de este último tono, pues en su visita a Perú para caer con Alianza Lima en la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores fue exhibido lanzando dura amenaza al jugador Exequiel Zeballos.

La jugada o actitud de Gago en otras ocasiones pudo haber pasado desapercibida, pero en los momentos en que la afición xeneize se muestra desilusionada por el paso del equipo, pues este tipo de detalles del extécnico de Chivas de Guadalajara han tomado mayor dimensión.

Gago en todo momento quiso modificar el planteamiento para poder alcanzar el empate, después de que en el minuto 4 el argentino Pablo Ceppellini, exjugador de Cruz Azul los puso contra la pared con el gol al minuto 4 que generó una total frustración en el técnico del cuadro boquense y que descargara un poco de su furia contra el delantero Exequiel Zeballos que había entrado de relevo en el duelo contra los peruanos.

Justo en el minuto 73, Gago la emprendió contra Zeballos con palabras subidas de tono que fueron captadas y replicadas por la televisión que han colocado al extécnico del Guadalajara como el villano de un resultado que tiene contra las cuerdas a los xeneizes para el duelo de vuelta de la Copa Libertadores.

“Empezá a correr o te sacó a la mier**”, gritó Gago al ‘Changuito’, Zeballos como se le conoce en el medio futbolístico de Argentina y que había entrado por Camilo Rey, pero con pocos resultados desde la óptica de Fernando Gago que terminó por exasperarlo.

Gago quiso modificar el esquema y ponerle cara al Alianza Lima, pero al final se llevaron la derrota que los obliga a revertir la situación en el estadio de la Bombonera el próximo martes 25 de febrero y donde el equipo dirigido por el también técnico argentino Néstor Gorosito querrá arruinar los planes del equipo cuyo presidente es Juan Román Riquelme.

No es la primera ocasión que Gago tiene este tipo de actitudes contra algunos de sus jugadores que le han generado la etiqueta de villano por parte de los aficionados de Boca Juniors que no le perdonan no haber ganado el título del torneo pasado.

Por lo pronto Gago aseguró que revertirán la situación el próximo martes para seguir con vida en la Copa Libertadores y que la derrota en la cancha del Alianza Lima se debió a una desatención que no volverá a ocurrir en los momentos en que es duramente cuestionado por sus argumentos tácticos que fueron superados por su compatriota Néstor Gorosito como técnico de los peruanos.

