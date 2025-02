Floyd Mayweather Jr. buscaría ser copropietario de los New York Giants ofertando $700 millones

Floyd Mayweather Jr., excampeón de boxeo en cinco divisiones distintas, estaría planeando ofertar para convertirse en copropietario de los New York Giants, según reportes de diversos diarios y algunas declaraciones de sus representantes, quienes no confirman la noticia, pero dan pistas sobre ella.

En una entrevista para TMZ Sports, Meyer Orbach, el magnate de bienes raíces y socio comercial del exboxeador, dejó ver esta posibilidad, al declarar que siempre están buscando ser dueños de equipos deportivos.

“Mis socios y yo siempre estamos buscando distintas oportunidades, incluida la de ser propietarios de equipos deportivos. No puedo comentar más al respecto“, expresó Orbach al medio.

Esto lo dijo a propósito de la salida al mercado de algunas acciones del equipo de la NFL, ya que el jueves pasado John Mara y Steve Tisch, propietarios de los Giants, informaron sobre la venta de una participación del 10 por ciento de su equipo.

“Las familias Mara y Tisch han contratado a Moelis & Company para explorar la posible venta de una participación minoritaria y no controladora de los New York Giants. No habrá más comentarios sobre el proceso”, escribió el equipo en un comunicado la semana anterior.

Los Giants fueron fundados por el abuelo de John, Tim Mara, en 1925, lo hizo con 500 dólares. En 1991 Bob Tisch, padre de Steve, compró el 50 por ciento del equipo a cambio de 75 millones de dólares.

En el presente la franquicia ocupa el lugar siete entre las 10 más costosas del mundo con un valor de $7,300 millones de dólares según Forbes.

La oferta que prepara el grupo del ex boxeador de 47 años, quien se retiró invicto con 50 triunfos, 27 de ellos por la vía rápida, y sus socios rondaría los $700 millones de dólares.

*Con información de EFE.

