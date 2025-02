¿Mucha confianza? BYD: “Le llevamos 5 años a la competencia”

China se ha consolidado como un gigante en la fabricación de vehículos eléctricos, y su industria sigue evolucionando a pasos agigantados.

Lee también: Tesla pierde terreno en China mientras BYD lidera el mercado

En una reciente entrevista con la emisora nacional china CCTV, Wang Chuanfu, CEO y director general de BYD, hizo una afirmación contundente: los fabricantes chinos de vehículos eléctricos aventajan a sus competidores en un margen de “entre tres y cinco años” en aspectos clave como tecnología, cadena de suministro y calidad del producto.

Puedes leer: Nissan X-Trail híbrido enchufable: así será el nuevo SUV

Estas declaraciones no fueron aisladas. Se dieron en el marco de un simposio encabezado por el presidente Xi Jinping, en el cual empresarios de la industria tecnológica china discutieron el panorama actual del sector.

China ya superó a Japón en 2023 como el principal exportador de automóviles a nivel mundial, pero los fabricantes chinos enfrentan barreras comerciales en mercados estratégicos como Estados Unidos y la Unión Europea.

Uno de los principales retos es la imposición de aranceles. La Unión Europea ha establecido un impuesto del 17,0% para los vehículos eléctricos importados de BYD, una medida que podría dificultar la expansión de la marca en el viejo continente.

Sin embargo, Wang Chuanfu se mantiene firme en su postura y subraya que “el proteccionismo no funciona para los buenos productos”. Para BYD, la clave de su éxito radica en la aceptación de los consumidores, lo que les permite “superar varias dificultades” y seguir creciendo a nivel global.

El crecimiento de BYD ha sido notable. En 2024, la compañía se posicionó como la tercera marca de automóviles más vendida en el mundo, alcanzando un récord de 4.272.145 unidades entregadas.

BYD SEAL. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Este hito representó un crecimiento del 41,6% en comparación con el año anterior, cuando la compañía comercializó cerca de tres millones de vehículos. Su ascenso en el mercado se debe, en gran parte, a la fuerte demanda de sus modelos híbridos enchufables y eléctricos.

Entre sus vehículos más vendidos destaca la familia Song, que incluye modelos como el Song Plus, Song Pro y Song Max. Esta línea de SUV y crossover ha sido un pilar fundamental en su éxito.

De hecho, el Song Plus logró posicionarse entre los diez modelos más vendidos a nivel global en 2024. Otras líneas populares de BYD incluyen los modelos Qin, Yuan (con variantes como el Yuan Plus y Yuan Up), Dolphin, Seagull y Han, todos disponibles en mercados internacionales, incluyendo Colombia.

En algunas regiones de Latinoamérica, BYD ha tenido un desempeño impresionante. Durante 2024, la marca experimentó un crecimiento del 220% en ventas, consolidándose como líder en el segmento de vehículos de nuevas energías, donde compiten modelos híbridos enchufables y eléctricos.

Su participación de mercado alcanzó el 2,3%, lo que refuerza su posición como una de las marcas más relevantes en la transición hacia una movilidad más sostenible.

Con una presencia cada vez mayor en América Latina y una estrategia de expansión enfocada en innovación y tecnología, BYD busca fortalecer su dominio en la industria de vehículos eléctricos.

A pesar de los desafíos regulatorios, la compañía continúa desarrollando nuevas soluciones de movilidad con el objetivo de liderar el mercado global en la era de la electrificación.

Seguir leyendo:

Volkswagen extiende el legado del GTI con un motor icónico

Nissan en crisis: recortes, cierres y un futuro incierto

La jugada de Tesla para vender su camioneta más polémica