Santiago Giménez da la cara por el Milan después de su eliminación

El AC Milan empató 1-1 con el Feyenoord en San Siro y este resultado los condenó a la eliminación de la UEFA Champions League. Santiago Giménez marcó un gol, pero no fue suficiente para una serie que quedó 1-2. El “Bebote” ofreció sus impresiones.

Santiago Giménez marcó a los pocos segundos de iniciar el partido. Este gol convirtió al “Bebote” en el futbolista mexicano con más goles en una edición de la Champions (6 goles). Giménez superó a Chicharito Hernñandez y a Hugo Sánchez.

Sin embargo, esta felicidad duró muy poco. El AC Milan no tuvo un partido brillante. Por su parte, el conjunto neerlandés solo remató una vez al arco rival y este fue el gol que sentenció la eliminatoria.

“Estábamos muy ilusionados al principio con el gol temprano, estábamos jugando bien teniendo ocasiones. Fallamos un par de goles y bueno esto es futbol, todo puede cambiar en un segundo y no supimos reaccionar a lo que paso y sólo queda callar y seguir trabajando. Hay que aprender de esto”, dijo Giménez en conferencia de prensa.

Uno de los responsables directos de esta eliminación fue el lateral Theo Hernández. El futbolista francés se ganó una segunda amarilla en el minuto 51 por simular una infracción dentro del área que pudo haberle concedido un penal a los italianos. Giménez respaldó a su compañero.

“Hoy le tocó a Teo, mañana puede ser otro. Somos un equipo y lo respaldamos totalmente. Si algo se le puede decir, es gracias por dejar todo en la cancha“, agregó.

Chaco enfadado con las críticas

A varios kilómetros de distancia, Christian Giménez reconoció su molestia con los detractores de Santiago Giménez. El Chaco, padre y representante del “Bebote”, consideran que cualquier logro de su hijo se le resta importancia. El exfutbolista argentino aseguró que hay algunas personas que esperan el fracaso de su hijo.

“Antes cuando estaba en Feyenoord dijeron ‘ah no porque es una liga equis’. Siempre le buscan, nunca se van a poner contentos, es un chico de 23 años, pero siempre le buscan ‘el pero’. La gente en México en general está muy feliz con este paso de Santi, pero hay otra gente que yo no entiendo“, dijo el Chaco para Fox Sports.

En este sentido, Christian Giménez no ocultó su enfado ante estas actitudes. Hasta ahora, el “Bebote” simplemente está cumpliendo con los objetivos de un delantero: marcar goles. El mexicano tiene tres goles y una asistencias en cinco partidos con el AC Milan.

“A veces también me calienta. Porque están esperando cualquier tropiezo para empezar a meter ahí… No sé que quieren. La realidad es que no valoran nada, todo el día machacando”, concluyó.

