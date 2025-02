Advierten que la libertad de prensa está en peligro bajo Trump

A tres semanas de que Trump haya asumido el poder, muchas redacciones están preocupadas por mantener su independencia editorial.

La estación de radio KCBS del Área de la Bahía de San Francisco se convirtió en el blanco de una investigación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) por su informe del 26 de enero sobre las redadas del ICE en San José; y la estación está en peligro de perder su licencia.

La agencia de noticias Associated Press reveló que su reportera fue expulsada de la Casa Blanca porque se niega a cumplir la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de cambiar el nombre del Golfo de México a “Golfo de América”. En tanto cadenas de televisión como ABC y CBS ya se enfrentan a demandas por parte de Trump.

Durante la videoconferencia: “¿Qué tan frágil es la libertad de prensa en Estados Unidos?” organizada por Ethnic Media Services, varios expertos advirtieron sobre los riesgos para los medios bajo la administración Trump.

Amenazas de dos tipos

Joel Simon, director fundador de la Iniciativa de Protección del Periodismo en la Escuela de Posgrado de Periodismo Craig Newmark en la ciudad de Nueva York, dijo que las amenazas se pueden dividir en dos categorías, la regulatoria y la legal.

“Estamos en las primeras etapas de la amenaza regulatoria liderada por Brendan Carr y la FCC que están haciendo una investigación sobre la KCBS, las prácticas de NPR y PBS por difundir anuncios de suscripción que cruzan la línea de la publicidad comercial prohibida

Anticipó que serán amenazas regulatorias de amplio alcance que probablemente implicarán a otras agencias en términos de amenazas legales.

“La administración Trump ha demostrado una considerable sofisticación y ha empleado algunas tácticas sorprendentes.Así que esperen lo inesperado, pero quiero señalar que hace un par de años participé en un proyecto para analizar las amenazas legales emergentes en todo el mundo, y una de las cosas que documentamos fuera de los Estados Unidos fue que gran parte del acoso legal contra los medios no estaba relacionado con el periodismo en sí, sino con problemas fiscales que dieron lugar a acusaciones de fraude, las prácticas laborales, todas ellas áreas de riesgo.

Abuso de poder

David Loy, director legal de First Amendment Coalition dijo que lamentablemente no le sorprende que la FCC siga abusando de su poder si al gobierno no le gusta lo que se está informando, lo que es un claro abuso de poder.

“La doctrina del interés público aplicada tradicionalmente al poder de la FCC para regular los medios de difusión como la radio y la televisión es un legado de los días en que las radios eran consideradas un recurso escaso y la Corte Suprema le dio a la FCC una cantidad limitada de margen de maniobra para regular los medios de difusión de maneras que no puede regular la prensa escrita, en línea o digital”. Indicó que esto no se ha ventilado a fondo en los tribunales porque simplemente no ha sido un tema de interés.

“Podría ser necesario litigar, pero si los tribunales cumplen la ley como corresponde, entonces una investigación de la FCC o una sanción o una consecuencia solo porque no le gusta lo que se informó, debería ser desestimada por los tribunales”.

Dijo que nadie puede garantizar nada, y espera que la estación no corra un riesgo significativo de perder su licencia.

Pero anotó que las investigaciones por sí solas son escalofriantes, el proceso es el castigo cuando se trata de la libertad de expresión.

“El negocio de las noticias sigue siendo un negocio, y es muy importante poner la casa de tu negocio en orden, lo más ordenada y a prueba de balas posible desde una perspectiva fiscal, laboral, de mantenimiento de registros por los mismos motivos que se aplican a cualquier negocio”.

Agregó que no es asunto del gobierno dictar normas editoriales.

“La Primera Enmienda protege el derecho de la prensa a decidir por sí misma lo que informará o no, y cómo lo informará. Lo que hacen los funcionarios públicos y cómo se llevan a cabo sus operativos de aplicación de la ley, son un asunto de interés público y de preocupación pública que la prensa tiene derecho a informar”.

Dijo que cuando los agentes se presentan en una casa, una oficina o un complejo de apartamentos para llevar a cabo una operación de aplicación de la ley, ya sea una redada criminal o una operación de la policía o para ejecutar una orden de registro, eso es una noticia de interés público, y la prensa tiene derecho a informar.

¿Cómo nos mantenemos a salvo de investigaciones similares de la FTC?

Dijo que la FCC no se aplica a la prensa impresa, digital o en línea, pero no puede garantizar que esta agencia o cualquier otro brazo del gobierno no intente abusar de su poder.

“No creo que la prensa ni nadie deba autocensurarse por temor a que el gobierno abuse de su poder para censurar reportajes de interés periodístico o imponer consecuencias por reportajes de interés periodístico”.

Dijo que existen límites legales sobre cómo se puede informar sobre las noticias y no todos los métodos de recopilación de noticias son automáticamente inmunes al escrutinio legal.

“Si alguien irrumpe en un edificio o hackea una computadora o soborna a alguien para que divulgue información, estos podrían ser potencialmente delitos, pero la Primera Enmienda protege el derecho en general a informar”.

Cómo protegerse

Zach Press, abogado principal de Lawyers for Reporters en el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, dijo que se avecinan riesgos potencialmente mayores.

“Las noticias locales de los periódicos locales son muy importantes para nuestras comunidades porque informan sobre los temas que más les importan y sobre temas que otras cadenas de noticias más grandes no cubrirán”.

Dijo que el ciclo de entretenimiento de noticias de 24 horas no cubrirá todas las historias locales sobre las que escribe su periódico local, y es por eso que las noticias locales serán tan esenciales durante estos próximos cuatro años.

“Hay cosas específicas que las salas de redacción pueden hacer para protegerse mejor y asegurarse de que su sala de redacción esté cubierta. Es conveniente que implemente políticas y prácticas uniformes”.

Dijo que estas pueden estar relacionadas con su seguridad digital, la obtención de un seguro de responsabilidad civil para medios en caso de que tal vez su organización de noticias reciba una citación de un tercero solicitando información como notas de periodistas que normalmente estarían protegidas.

“Es posible que desee aprovechar los recursos sobre cómo los periodistas abordan el doxing. Ese podría ser un problema que surja con más frecuencia”.

El doxing o doxxing es el acto de proporcionar públicamente información personal identificable sobre un individuo u organización, generalmente a través de Internet y sin su consentimiento.