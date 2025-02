“Es frustrante”: André Jardine sentía que América merecía más que un empate contra León

El brasileño André Jardine, director técnico del América, tricampeón de la Liga MX, admitió este miércoles estar frustrado por el empate 1-1 con el León, donde juega el colombiano James Rodríguez, autor del tanto que les arrebató la victoria en la fecha 9 del Clausura 2025.

Según lo que declaró en conferencia de prensa, él vio dominante a su equipo y sintió que merecían más, pese a que al final del encuentro el portero azulcrema, Luis Malagón, fue factor para evitar la derrota.

“Es frustrante el empate porque estuvimos más cerca de hacer el segundo gol que ellos el 1-1, y precisamente nos igualaron con una jugada que sabíamos nos podía hacer daño. Pagamos caro el error. Ellos tienen un contragolpe muy definitivo y un error defensivo nos costó el resultado”, señaló el técnico al final del juego.

En un partido en el que ambos equipos se lanzaron al frente desde el inicio, las Águilas se fueron arriba con tanto del estadounidense Alejandro Zendejas, León igualó con gol del colombiano James Rodríguez. En la segunda mitad el visitante estuvo más cerca de anotar, pero al final sufrieron las Águilas.

Jardine señaló que el plan del partido fue perfecto en el primer tiempo, pero lamentó que las fallas de sus artilleros frente a la portería los privaran de la victoria.

“Nos salieron las cosas tal como las habíamos planeado, pero no aprovechamos las oportunidades. Nos anotaron un gol con una de las jugadas que reconocimos como su fortaleza; luego tuvimos opciones y no los matamos. Queríamos el liderato, era el objetivo, pero no fuimos contundentes”, puntualizó.

Jardine dijo que no está preocupado porque su equipo acumuló su segundo partido consecutivo sin ganar, luego de que el viernes pasado perdiera ante el Necaxa.

“Sabemos que vamos a tener altos y bajos, podríamos tener más puntos, pero así es el fútbol. Debemos asimilar este empate, pensar qué podríamos haber hecho mejor, ahora debemos poner el foco en lo que sigue”, concluyó.

Con el empate en este juego adelantado de la fecha nueve, el América se mantiene en el segundo puesto con 17 unidades, producto de cinco triunfos, dos igualadas y una derrota.

En la octava jornada, las Águilas visitarán a los Pumas en Ciudad Universitaria el próximo sábado.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Con gol de James Rodríguez, el León arrebata el empate 1-1 al tricampeón América

· Luis Malagón con grandes atajadas fue el factor del empate del América

· James Rodríguez reaccionó a su primer partido contra las Águilas del América