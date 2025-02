Eugenio Derbez comparte una inesperada anécdota junto a Paquita la del Barrio

La partida de Paquita la del Barrio no solo marcó al público que la ha seguido desde los inicios de su trayectoria artística, también a aquellos artistas que llegaron a compartir momentos inolvidables junto a ella. Tal fue el caso del comediante Eugenio Derbez, quien recientemente habló sobre una de las anécdotas que recuerda con cariño sobre la veracruzana. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

El protagonista de “CODA” y “No se aceptan devoluciones” decidió recurrir a sus redes sociales para contar el momento del que fue testigo mientras compartían un vuelo.

De acuerdo con Eugenio Derbez, la intérprete de “Tres te engañé” experimentó una crisis nerviosa durante la turbulencia suscitada en un vuelo: “Mi querida Paquita. Estaba en un vuelo de Miami a México, veníamos de unos premios y entonces en el vuelo de regreso venían algunos actores, entre ellos Paquita la del Barrio. Empieza la turbulencia y yo seguía leyendo, pero sí llegó un momento en el que se empezó a poner cada vez peor y peor“, detalló el famoso.

El también cineasta contó que a pesar de los intentos de tranquilizar a la artista, su acompañante tuvo que recurrir a un inesperado método: “Empiezo a oír gritos allá atrás y era Paquita la del Barrio. Su comadre le decía: ‘¡Cálmese, comadre, cálmese comadre!’ Yo volteaba y Paquita nerviosa. La comadre agarra y le da un cachetadón“, explicó durante su relato.

Luego de su aterrizaje, la propia Paquita se habría acercado a Eugenio Derbez para disculparse por la ‘escena’ que presenció como resultado de su crisis nerviosa.

“Llegamos a México y ahí en migración me toca Paquita y me dice: ‘Ay, señor Derbez, cómo me puse. Me puse muy mal, qué pena, qué vergüenza. Pero si no hubiera sido por mi comadre, si no hubiera sido por las cachetadas que me puso no hubiera yo reaccionado. Gracias, comadre’“, dijo para finalizar.

Paquita la del Barrio, una de las grandes exponentes del género ranchero, falleció el pasado 17 de febrero en su natal estado de Veracruz, México, a causa de un infarto fulminante.

