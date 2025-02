Hamás entrega en Gaza a la Cruz Roja cuatro ataúdes con cuerpos de rehenes israelíes

Hamás expuso en un estrado en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, cuatro féretros con las imágenes de cada uno de los restos de los rehenes israelíes que debían ser entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el marco de un nuevo canje de cautivos y detenidos palestinos con Israel, en una ceremonia retransmitida en directo por la cadena Al Jazeera.

Los milicianos dispusieron sobre un escenario los ataúdes, de color negro y con los nombres de Shiri Bibas-Silberman, de origen argentino y peruano, secuestrada el 7 de octubre de 2023 con 32 años, y sus hijos, Ariel y Kfir Bibas, con 4 años y 9 meses respectivamente en ese momento, así como el de Oded Lifshitz, que tenía 83.

En el escenario se leía una pancarta con el mensaje “El criminal de guerra Netanyahu y su ejército nazi les mataron con misiles desde aviones sionistas” junto a una imagen del presidente israelí, Benjamín Netanyahu, alterada con colmillos y manchas de sangre, sobre los rostros de los cuatro fallecidos.

También se exhibían las carcasas de dos misiles sobre los que se leía el texto “Nos mataron con bombas estadounidenses” en inglés, dispuestas delante de una mesa sobre la que una empleada de la Cruz Roja firmó las actas de entrega junto a un miliciano de Hamás, según la retransmisión en directo.

Entrega a la Cruz Roja

Los equipos de la Cruz Roja cargaron luego los cuatro ataúdes en sus vehículos. Prepararon biombos y soportes de madera para intentar introducir con privacidad los ataúdes en sus furgonetas, una por cada fallecido.

El primer ataúd que recibieron portaba la imagen de Shiri Bibas, seguido de un segundo con la de Kfir Bibas, un tercero con la foto de su hermano Ariel y, finalmente, el cuarto con la foto de Liftshitz. Antes de subirlos, cubrieron cada ataúd con una sábana blanca.

El punto de entrega fue una explanada en Beni Suhaila, en el este de la ciudad de Jan Yunis, simbólica para los palestinos ya que tuvo una gran presencia de las tropas israelíes durante su ofensiva en la ciudad.

Cientos de gazatíes se reunieron en la explanada para ver la entrega, algunos desde lo alto de los edificios en ruinas que la rodeaban, mientras que otros se sentaron en sillas colocadas por las milicias.

Un comunicado de las Brigadas al Qasam (el brazo armado de Hamás) insistió en que tanto los Bibas como Lifshitz murieron en bombardeos del Ejército israelí contra los puntos en los que permanecían detenidos.

Ya el 29 de noviembre de 2023, cuando Gaza atravesaba la primera tregua de la guerra (que terminó dos días después), Hamás anunció que Shiri, Ariel y Kfir habían fallecido en uno de los bombardeos israelíes previos a ese alto el fuego. Hasta esta semana, no habían hecho alusiones a Lifshitz.

Israel nunca confirmó la muerte de los Bibas, y en los últimos días las fuerzas armadas insistieron en que la versión de Hamás no estaba verificada.

Entrega al Ejército israelí

Tras la entrega, Cruz Roja puso a disposición del Ejército israelí los cadáveres en un punto aún dentro de la Franja donde se celebrará una ceremonia en presencia miembros de las familias de los fallecidos.

“Los cuerpos de los rehenes fueron entregados en la Franja de Gaza a representantes” del Ejército y del Shin Bet, la agencia israelí de seguridad interior, confirmó un comunicado militar.

Desde allí, los vehículos militares los llevarán al instituto forense Abu Kabir de Tel Aviv para que pasen por un proceso de identificación que puede durar hasta dos días.

“Agonía. Sufrimiento. No hay palabras”, escribió el presidente israelí, Isaac Herzog, en X: “Nuestros corazones —los corazones de toda la nación— están destrozados. En nombre del Estado de Israel, bajo la cabeza y pido perdón. Perdón por no haberles protegido en ese día terrible. Perdón por no haberlos traído a casa con vida”.

Este “será un día profundamente conmovedor, un día de luto”, declaró Netanyahu.

Los cuatro cuerpos fueron entregados a cambio de la liberación este sábado de presos palestinos en Israel, conforme al acuerdo de tregua en vigor desde el 19 de enero. Ese pacto puso fin a 15 meses de una devastadora guerra en Gaza, desencadenada por el el ataque de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023.

Sigue leyendo:

· Israel prepara plan de salida “voluntaria” de la población que se encuentra en Gaza

· ¿Cuán realistas son los planes de Trump de “tomar el control de Gaza”?

· Trump insiste que los palestinos no tienen más alternativa que irse de Gaza