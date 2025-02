Héctor Herrera sorprendió con su reacción ante el anuncio de su divorcio

El mediocampista del Toluca Héctor Herrera y con un paso por Europa en el FC Porto y Atlético de Madrid, así como en el Houston Dynamo, sorprendió a sus seguidores por su reacción de alegría y optimismo frente al anuncio de su divorcio publicado por su todavía esposa Shantal Mayo.

El llamado “Zorrita” que defendiera la camiseta de la selección de México en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, reaccionó a la publicación de su todavía cónyuge y lo hizo con una imagen donde aparece alegre y optimista, cuando sus seguidores pensaban que lo haría de manera diferente.

El futbolista Héctor Herrera y su esposa Shantal Mayo han puesto fin a su matrimonio tras 15 años de relación.



La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado en redes sociales por Mayo, donde explicó que la decisión fue tomada de manera conjunta.

En los detalles de esta historia, la señora Mayo publicó un comunicado de los detalles que derivaron en esta separación después de varios meses viviendo cada quien por su lado y que pusieron fin a una relación de 14 años donde procrearon tres hijos.

También expuso que esta decisión la tomaron después de analizar la situación de su vida juntos y que tomaron la mejor decisión en la cual la prioridad será el bienestar y desarrollo de sus hijos, sin que se dieran más detalles que llevaron a esta decisión.

Shantal Mayo, también resaltó que esta decisión fue tomada en conjunto hace varios meses, pero decidieron hacerla pública hasta ahora debido a sus respectivos procesos de duelo.

“Aunque nuestras vidas tomarán rumbos diferentes, el cariño, respeto y gratitud que sentimos el uno por el otro siempre permanecerán. Nuestra prioridad seguirá siendo, como siempre, la felicidad y el bienestar de nuestros hijos. Nos mantenemos unidos en nuestro compromiso como padres, dedicados a brindarles un entorno lleno de amor, estabilidad y apoyo”, expuso.

Después de esta publicación de Shantal Mayo, no se ha vuelto a pronunciar en redes sociales, mientras que Héctor Herrera lo hizo con varias publicaciones y sobre todo lo que generó sorpresa fue que lo hizo en forma alegre y sin ningún signo de abatimiento frente a esta noticia en su vida particular.

Su vida era impulsar la carrera de Héctor Herrera

No hace mucho la compañera de vida de Héctor Herrera dijo en una entrevista para el pódcast llamado “La Capitana” que conduce la esposa de Andrés Guardado a pregunta expresa de porque no trabajaba, respondió que no lo hacía, porque su éxito era su familia.

Héctor Herrera se mostró optimista frente a su divorcio anunciado por su esposa Shantal Mayo. Crédito: Imago7

“Yo no me metería a trabajar para que digan ‘es una mujer exitosa porque trabaja’, mi éxito está en mi familia, en acompañar a mi esposo. Muchas veces dicen ‘¿Qué hacen si solo son esposas de futbolistas?’, hago muchas cosas como cualquier otra mujer, pero no puedo estar publicando todo lo que hago porque son cosas privadas, son cosas que no puedo dar a conocer”, finalizó.

