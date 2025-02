Sorteo de Champions: los mejores duelos que podrían darse en 8vos de final

A las 6:00 am (ET) de este viernes, se realizará el sorteo de los 8vos de final en la UEFA Champions League, luego de finalizar la fase inicial de ‘playoffs’. Real Madrid, PSV, Borussia Dortmund, Feyenoord, Brujas, PSG, Bayern Münich y Benfica se clasificaron y se unen al resto de equipos que ya habían avanzado desde la liguilla.

Si bien no serán unos 8vos de final con grandes duelos, al menos dos o tres podrían ser de alto calibre. Los partidos de ida se disputarán el 4 y 5 de marzo, mientras que los de vuelta serán una semana después, el 11 y 12 de marzo.

Los mejores duelos que podrían surgir en el sorteo de 8vos de final en Champions

De acuerdo con el cuadro de posibles cruces, Real Madrid podría enfrentarse a Bayer Leverkusen o Atlético de Madrid, y ante cualquiera de estos rivales serían un duelo estelar.

Además, si el sorteo determina que los blancos se enfrenten al club alemán, esto significa que el Atlético de Madrid se medirá al Bayern Münich.

Y en el caso de haber un derbi español, también habrá otro germano: Münich-Leverkusen.

Para el Barcelona, y pese a haberse clasificado cómodamente en la liguilla, el sorteo podría dejarle frente al Paris Saint-Germain de Barcola y Dembélé, que viene de golear 7-0 al Brest en los ‘playoffs’, avanzando con un contundente 10-0 en el global.

Otro posible rival del Barca es el Benfica, queya se enfrentaron en Portugal y fue uno de los mejores partidos de la liguilla. El club catalán acabó ganando 5-4.

Si el sorteo indica que Barcelona se mida al Benfica, esto significa que otro de los partidazos será PSG vs Liverpool.

Ya en la parte inferior del cuadro, los compromisos serán interesantes, mas no tan atractivos como los ya mencionados. Borussia Dortmund vs Aston Villa y Arsenal vs PSV sería de lo mejorcito en octavos de final.

Los posibles mejores duelos en octavos de final:

Real Madrid vs Atlético de Madrid

Real Madrid vs Bayer Leverkusen

Atlético de Madrid vs Bayern Münich

Bayern Münich vs Bayer Leverkusen

Barcelona vs Benfica

Barcelona vs PSG

PSG vs Liverpool

El sorteo se llevará a cabo en la ciudad de Nyon, en Suiza, rumbo a la final de Münich, el 31 de mayo.