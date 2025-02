Falsa alarma en CSULB sobre migración

Durante su pasantía donde Serene Gallardo trabaja de terapeuta, la latina ha notado que varios jóvenes temen por su seguridad y la seguridad de sus padres ante la amenaza de deportaciones.

Gallardo, hija de inmigrantes, dice que intenta apoyar a los jóvenes a que se concentren en lo que hacen y aprecien el momento que están viviendo, sin preocuparse mucho por el futuro porque nadie sabe lo que sucederá.

“Es desgarrador porque no puedo decirles que todo va a mejorar o que todo va a estar bien porque eso simplemente no es verdad”, explicó Gallardo, quien tmbién es estudiante en la Universidad Estatal de California en Long Beach (CSULB).

“Yo también siento el mismo miedo”, subraya.

Desde el comienzo del segundo mandato presidencial de Donald Trump, su enfoque en deportar migrantes del país ha creado temor en el área de Los Ángeles y el impacto se ha visto en la comunidad migrante.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) llevó a cabo una serie de operaciones de control de inmigración reforzadas en todo el país entre el 1 y el 7 de febrero en Baltimore, Maryland; Charleston, Carolina del Sur; Hillsboro, Texas; Denver, Colorado; Washington, D.C. y varias otras ciudades de todo el país, según un comunicado de ICE.

A finales del mes pasado, la administración de Trump anunció que terminó con la directriz de la era Biden de restringir las acciones de los oficiales federales en áreas sensibles como las iglesias, escuelas y hospitales.

A pesar de que la situación ya es estresante para la comunidad migrante, la desinformación acerca de los agentes de ICE y sus operaciones de arresto que corre por las redes sociales crea aún más temor entre las comunidades afectadas.

En una declaración de CSULB, las autoridades universitarias explicaron que existía un número de publicaciones por las redes sociales que sugerían que los agentes federales habían estado en el plantel universitario en varias ocasiones.

“No podemos confirmar que esto sea cierto”, dijo la universidad en una declaración sobre la información en las redes sociales. “Pero se insta a los miembros de la comunidad del campus a recordar que algunas publicaciones en las redes sociales están diseñadas para desinformar y confundir deliberadamente”.

Gallardo dice que no vio las publicaciones falsas por las redes sociales, pero siempre trata de evitar generar miedo o difundir información errónea, ya que reconoce el impacto que puede tener en los alumnos migrantes.

Hasta la fecha, la estudiante dice que no ha visto mucho apoyo expresado para la comunidad migrante dentro de su universiad, pero piensa que tal vez es por temor a las repercusiones.

No obstante, como vicepresidenta de la red de trabajadores sociales para estudiantes latines en CSULB, Gallardo envió la tarjeta roja, que tiene información sobre los derechos de los migrantes, en la hoja informativa mensual del grupo para apoyar a las personas que lo necesitan.

Jessica Pérez, estudiante de CSULB, dice que le gustaría ver mejores protocolos de su universidad para saber qué se necesita hacer en caso de que vea a los agentes de ICE en el campus.

“Siento que no hay normas en caso de que ICE viniera, ¿qué hacemos? No hay ningún plan y muchos estudiantes en el campus no tienen documentos”, dijo Pérez sobre CSULB. “Sus familias son indocumentadas, todos están muy preocupados”.

Pérez dice que por ahora no ha visto actividad en su escuela o en la ciudad de Long Beach donde vive, pero le gustaría estar preparada.

Pérez mencionó que el Dream Success Center, el centro para miembros de CSULB impactado por políticas de inmigración, sí ha difundido información y recursos para estudiantes que lo necesitan, pero le gustaría ver más apoyo de toda la universidad.

“Realmente deseo que más profesores en el campus se pronuncien sobre esto y nos permitan tener un espacio donde podamos hablar sobre el tema”, dijo Pérez. “Hay un límite a lo que el Dream Center puede hacer y también deseo que más personas defiendan y demuestren que son aliados de la comunidad sin documentos”.

Recientemente CSULB creó un sitio acerca de las acciones de cumplimiento en el campus donde informaron que no comparten información de los estudiantes con nadie sobre el estado migratorio, religión, nacionalidad, etnia u otra información personal. Esto incluye a la policía local, a menos que se presente una orden judicial, una orden judicial, con una citación u otro requisito legalmente vinculante.

Además, la rectora del sistema CSU, Mildred García, compartió un mensaje con todos los estudiantes y empleados del sistema donde subrayó que La Oficina del Asesor General (OGC) del sistema universitario actualizó y distribuyó orientación y recursos a todos los planteles de CSU para apoyar a los empleados y estudiantes sin documentos.

En Fullerton

Algunas universidades en el sur de California también están preparadas para ayudar a sus estudiantes como Cal State Fullerton, plantel que ha enviado directivas por si un estudiante se encuentra con un agente de ICE, según un reporte de LAist.