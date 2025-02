Hombre de Indiana mató a su esposa porque a ella no le gustó la cita temática que le preparó

Taylor Meyer, un hombre de Indiana apuñaló a su esposa Deborah luego de que a ella le fuera indiferente la velada romántica que le preparó para celebrar el Día de San Valentín.

Taylor preparó una velada temática de París para celebrar con su esposa. Ordenó la cena, le compró un vestido e hizo a sus hijos que hicieran un dibujo de la Torre Eiffel.

Durante la velada, la pareja bailó la canción de su boda y Taylor le entregó una tarjeta a su esposa con una carta escrita. La noche transcurría tranquilamente cuando ella se ausentó del departamento durante 20 minutos, lo que alteró al esposo al pensar que su mujer se reuniría con su “novio”.

Meses atrás, Taylor comenzó a sospechar de la supuesta infidelidad de su esposa con uno de sus compañeros de trabajo. En entrevista con los detectives, dijo que su matrimonio estaba peligrando desde hacía meses, cuando vio una foto de su esposa tomada de la mano de otro hombre.

Cuando Deborah volvió, comenzaron a discutir, entonces ella le dio un puñetazo en la cara y él le quitó el teléfono celular, diciéndole: “Soy más fuerte que tú”.

Narró en su declaración que todo fue “lucha y golpes, y comencé a estrangularla”. Luego se sentó sobre su espalda, de acuerdo con lo narrado por The New York Post. Llamó al supuesto novio para decirle: “Es tu maldita culpa. Quieres arruinar mi matrimonio y destrozar a mi familia”.

Deborah le decía a su esposo, “¿Qué vas a hacer?, ¿Matarme?, ¿Vas a hacerme daño y dejar a nuestros hijos sin padres?”, según detalló Law&Crime.

“Ella me golpeó con una botella de agua y yo la golpeé con una botella de vino y luego fui a buscar el cuchillo de cocina enorme, uno largo”, declaró Taylor.

La apuñaló una decena de veces, varias de ellas en el pecho. Después de atacarla, le envió la fotografía del cuerpo herido de Deborah a su supuesto novio.

La persona que llamó al operador de emergencias dijo que había recibido una llamada del teléfono de Deborah Meyer y que podía escuchar sus gritos pidiendo ayuda.

El hombre estaba llegando a la casa de Deborah cuando recibió la foto de su cuerpo ensangrentado. Las autoridades lograron arrestar a Taylor usando técnicas de control. Al interior de la casa hallaron el cuerpo de Deborah y encontraron a los tres pequeñitos hijos de la pareja.

Meyer se encuentra en el Centro de Detención del Condado de Clark sin derecho a fianza. Se declaró no culpable del cargo de asesinato y deberá comparecer ante el tribunal a mediados del próximo mes de marzo.

Taylor confesó que la velada que preparó para su esposa fue lo más que ha intentado jamás, y que a ella simplemente no le importó. “Durante los últimos dos meses me he quedado en casa con los niños todos los sábados por la noche mientras ella va y se acuesta con quien sea y me miente en la cara al respecto”, dijo en su declaración jurada.

