Irina Baeva toma importante decisión sobre su futuro en México

Irina Baeva sorprendió a más de uno luego de compartir una importante noticia con respecto a su futuro en México, país en el que reside desde el año 2012 luego de mudarse de su natal Rusia en busca del sueño de convertirse en actriz.

En una emotiva publicación realizada desde su cuenta de Instagram, la protagonista de historias como “Vino el amor” y “Amor dividido” reveló que sus planes de convertirse en ciudadana mexicana, siguiendo cada uno de los trámites que obtener dicha nacionalidad implica.

Para ello, Irina Baeva realizó un video en el que rindió un homenaje a la República Mexicana, utilizando fotografías de algunos de los lugares más emblemáticos del territorio, así como unas conmovedoras palabras de agradecimiento.

“Porque me abrazaste, porque me has dado lo mejor de ti, por tu gente, porque te quiero. Por eso hoy he decidido ser parte de México“, se escucha decir a la famosa de 32 años dentro del clip.

Musicalizado con el tema “México en la piel”, de Luis Miguel, la joven indicó que el pasado 20 de enero dio arranque al proceso legal que la legalizaría como ciudadana mexicana, esto a más de una década de haber hecho su arribo al país.

“He decidido realizar los trámites necesarios para ser mexicana ¡Muchas gracias!“, son las palabras con las que Irina Baeva culminó el anuncio que no tardó en desatar una ola de comentarios por parte de su comunidad digital.

Dentro de las respuestas que recibió destacaron comentarios como: “Que MARAVILLA. Eres encantadora y tú con ese corazón enorme y de oro, YA ERES MEXICANA””. Te quiero princesa”, “Bienvenida, gran noticia”, “La rusa más mexicana, te queremos mucho mi niña hermosa” y “Que buena noticia hermosa, eres muy amada en México”, por mencionar algunos.

Seguir leyendo:

• “La sorpresa más hermosa”: Irina Baeva presume su regalo de San Valentín

• ¿Irina Baeva y Giovanni Medina se casaron? Esto se sabe

• Irina Baeva da un vistazo a sus flamantes vacaciones por los Emiratos Árabes